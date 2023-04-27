Челябинский комбинат получил разрешение на экспорт корма за рубеж

Комбинат производит корма для крупного рогатого скота и других сельскохозяйственных животных Фото: Илья Московец © URA.RU

Хлебокомбинат «Ситно» Магнитогорска Челябинской области получил разрешение на экспорт корма для животных. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Предприятие соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, предъявляемым к кормам и кормовым добавкам «МХКП «Ситно»»». Рекомендовано для внесения в реестр с правом экспорта и перемещения кормов», — рассказали в управлении.

«Ситно» производит отруби, добавки и корма для сельскохозяйственного скота. В числе животных: свиньи, лошади, коровы, кролики, птицы, мелкий и крупный рогатый скот. Федеральный надзор включил комбинат в реестр Таможенного союза 25 апреля.