В Челябинске «однушка» окупится в среднем за 14,6 лет

В Челябинске средний срок окупаемости однокомнатной квартиры при сдаче в аренду достигает 14,6 лет. Стоимость такой квартиры — 5 578 000 рублей, а средняя ставка аренды — 31 832 рубля. Жилье в городе окупится быстрее, чем в целом по стране, сообщается на сайте о недвижимости.
«В среднем по стране, при стоимости квартиры на вторичном рынке 6 426 299 рублей и при ставке аренды 33 515 рублей в месяц, доходность жилья составляет 6,3%, а срок окупаемости — 16 лет. Наименьшая выгода от сдачи жилья в аренду — в Москве. Это связано с высокой стоимостью, которую арендой окупить очень трудно. Доходность таких квартир в среднем составляет 3,8% годовых, а окупаемость — 26,4 лет», — сообщается на сайте.
Как отмечается на сайте, в исследовании не учитывались налоги, а также расходы, связанные с поиском арендатора и ремонтом. Наиболее выгодными для собственников оказались квартиры в Астрахани, где доходность составила 9% годовых, а окупаемость — 11,2 года. Также хорошие показатели выявлены в Нижнем Тагиле (8,6% и 11,7 года), Грозном (8,4% и 11,9 года) и Череповце (8,2% и 12,3 года).
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