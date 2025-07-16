Суд приговорил бывшего ефрейтора из Челябинска к 23 годам тюрьмы за госизмену

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Мужчина признан виновным в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию
Мужчина признан виновным в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию Фото:

Суд приговорил бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) к 23 годам лишения свободы. Он признан виновным в продаже Вооруженным силам Украины (ВСУ) списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал при выполнении боевых задач.

Суд приговорил бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева (включен в перечень террористов в Российской Федерации) к 23 годам лишения свободы за продажу ВСУ информации об армии РФ», — сообщает ТАСС.

Челябинца обвиняли в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию. Прокуратура требовала для Хожаева 24 года тюрьмы. Он был задержан 8 июля при попытке перейти на территорию Украины и не признал своей вины.

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Суд приговорил бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева (внесен в РФ в перечень террористов) к 23 годам лишения свободы. Он признан виновным в продаже Вооруженным силам Украины (ВСУ) списки личного состава российских воинских подразделений, которые он посещал при выполнении боевых задач. Суд приговорил бывшего ефрейтора из Челябинска Антона Хожаева (включен в перечень террористов в Российской Федерации) к 23 годам лишения свободы за продажу ВСУ информации об армии РФ», — сообщает ТАСС. Челябинца обвиняли в госизмене, дезертирстве и попытке вступить в террористическую организацию. Прокуратура требовала для Хожаева 24 года тюрьмы. Он был задержан 8 июля при попытке перейти на территорию Украины и не признал своей вины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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