Челябинец напал на с ножом на семейную пару

28 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел на фоне употребления алкоголя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Коркино (Челябинская область) местный житель напал с ножом на семейную пару. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, конфликт произошел во время застолья. «Ранения нанес знакомый семьи, с которым у них произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. Схожий по приметам мужчина был установлен. При проверке по базам данных выяснилось, что им является 65-летний житель Коркино. На его руках имелись пятна крови», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. При этом у пострадавших также ранее имелись приводы в полицию. Глава семейства имеет три судимости, женщина — одну.

В Коркино (Челябинская область) местный житель напал с ножом на семейную пару. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, конфликт произошел во время застолья. «Ранения нанес знакомый семьи, с которым у них произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. Схожий по приметам мужчина был установлен. При проверке по базам данных выяснилось, что им является 65-летний житель Коркино. На его руках имелись пятна крови», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. При этом у пострадавших также ранее имелись приводы в полицию. Глава семейства имеет три судимости, женщина — одну.