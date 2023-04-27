27 апреля 2023

Челябинец напал на с ножом на семейную пару

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Оружие. Челябинск, убийство, уголовник, разбой, оружие, насилие, преступление, охотничий нож, грабеж, убийца, кинжал, орудие убийства, нож, поножовщина, ножик
Конфликт произошел на фоне употребления алкоголя Фото:

В Коркино (Челябинская область) местный житель напал с ножом на семейную пару. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, конфликт произошел во время застолья.

«Ранения нанес знакомый семьи, с которым у них произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. Схожий по приметам мужчина был установлен. При проверке по базам данных выяснилось, что им является 65-летний житель Коркино. На его руках имелись пятна крови», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону.

В ведомстве отметили, что мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. При этом у пострадавших также ранее имелись приводы в полицию. Глава семейства имеет три судимости, женщина — одну.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Коркино (Челябинская область) местный житель напал с ножом на семейную пару. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, конфликт произошел во время застолья. «Ранения нанес знакомый семьи, с которым у них произошел словесный конфликт во время распития спиртных напитков. Схожий по приметам мужчина был установлен. При проверке по базам данных выяснилось, что им является 65-летний житель Коркино. На его руках имелись пятна крови», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии по региону. В ведомстве отметили, что мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. При этом у пострадавших также ранее имелись приводы в полицию. Глава семейства имеет три судимости, женщина — одну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...