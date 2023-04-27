Участник свердловского «клуба олигархов» стал почетным консулом ЮАР в регионе

28 апреля 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Сергей Мазуркевич стал почетным консулом ЮАР в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На пост почетного консула Южно-Африканской Республики (ЮАР) назначен участник свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, часто именуется как «клуб олигархов») Сергей Мазуркевич. Об этом рассказали в представительстве МИД России в Екатеринбурге. «Поздравляем Сергея Леонидовича со вступлением в должность! У Свердловской области с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) принял участие в форуме ARDA Week 2023, организованном Африканской ассоциацией переработчиков. Целью мероприятия стало обеспечение присутствия завода на африканском рынке.

На пост почетного консула Южно-Африканской Республики (ЮАР) назначен участник свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП, часто именуется как «клуб олигархов») Сергей Мазуркевич. Об этом рассказали в представительстве МИД России в Екатеринбурге. «Поздравляем Сергея Леонидовича со вступлением в должность! У Свердловской области с ЮАР уже реализуется ряд проектов, и мы надеемся, что теперь эта африканская страна станет для Урала еще немного ближе», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) принял участие в форуме ARDA Week 2023, организованном Африканской ассоциацией переработчиков. Целью мероприятия стало обеспечение присутствия завода на африканском рынке.