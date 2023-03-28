Свердловский завод обеспечит себе место на африканском рынке

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) принял участие в форуме ARDA Week 2023, организованном Африканской ассоциацией переработчиков, основной целью которого является обеспечение присутствия завода на африканском рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралхиммаш».
«Формирование портфеля заказов Уральского завода химического машиностроения должно органично соотноситься с его экспортной экспансией, а диверсификация экспорта естественна на дружественные территории, такие как страны БРИКС и ЮАР в их числе, также другие африканские государства. Подобные личные контакты с теми, кто отвечает за развитие отрасли в регионе, могут стать основой для успешного обеспечения присутствия предприятия на африканском рынке», — сказала гендиректор «Уралхиммаша» Тамара Кобаладзе.
Участники ARDA Week 2023 обсудили проблемы поиска баланса между энергопереходом и энергетической безопасностью государств Африки. В форуме приняли участие значимые игроки рынка переработки нефти и газа стран Африки: Sonangol (Ангола), NNPC (Нигерия), SIR (Кот-д’Ивуар) и другие. Со стороны России возможность представить предприятие и линейку своей продукции получили «Уралхиммаш», «Невский завод» и «Пензтяжпромарматура».
Ранее URA.RU сообщало, что власти Зимбабве хотят запустить совместное предприятие со Свердловской областью. Основной причиной предложения сотрудничества послужил дальнейший экспорт продукции на мировые рынки.
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