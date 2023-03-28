Свердловский завод обеспечит себе место на африканском рынке

29 марта 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Участники форума обсудили проблемы поиска баланса между энергопереходом и энергетической безопасностью африканских государств Фото: Александр Мамаев © URA.RU Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) принял участие в форуме ARDA Week 2023, организованном Африканской ассоциацией переработчиков, основной целью которого является обеспечение присутствия завода на африканском рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралхиммаш». «Формирование портфеля заказов Уральского завода химического машиностроения должно органично соотноситься с его экспортной экспансией, а диверсификация экспорта естественна на дружественные территории, такие как страны БРИКС и ЮАР в их числе, также другие африканские государства. Подобные личные контакты с теми, кто отвечает за развитие отрасли в регионе, могут стать основой для успешного обеспечения присутствия предприятия на африканском рынке», — сказала гендиректор «Уралхиммаша» Тамара Кобаладзе. Участники ARDA Week 2023 обсудили проблемы поиска баланса между энергопереходом и энергетической безопасностью государств Африки. В форуме приняли участие значимые игроки рынка переработки нефти и газа стран Африки: Sonangol (Ангола), NNPC (Нигерия), SIR (Кот-д’Ивуар) и другие. Со стороны России возможность представить предприятие и линейку своей продукции получили «Уралхиммаш», «Невский завод» и «Пензтяжпромарматура». Ранее URA.RU сообщало, что власти Зимбабве хотят запустить совместное предприятие со Свердловской областью. Основной причиной предложения сотрудничества послужил дальнейший экспорт продукции на мировые рынки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральский завод химического машиностроения (Уралхиммаш) принял участие в форуме ARDA Week 2023, организованном Африканской ассоциацией переработчиков, основной целью которого является обеспечение присутствия завода на африканском рынке. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уралхиммаш». «Формирование портфеля заказов Уральского завода химического машиностроения должно органично соотноситься с его экспортной экспансией, а диверсификация экспорта естественна на дружественные территории, такие как страны БРИКС и ЮАР в их числе, также другие африканские государства. Подобные личные контакты с теми, кто отвечает за развитие отрасли в регионе, могут стать основой для успешного обеспечения присутствия предприятия на африканском рынке», — сказала гендиректор «Уралхиммаша» Тамара Кобаладзе. Участники ARDA Week 2023 обсудили проблемы поиска баланса между энергопереходом и энергетической безопасностью государств Африки. В форуме приняли участие значимые игроки рынка переработки нефти и газа стран Африки: Sonangol (Ангола), NNPC (Нигерия), SIR (Кот-д’Ивуар) и другие. Со стороны России возможность представить предприятие и линейку своей продукции получили «Уралхиммаш», «Невский завод» и «Пензтяжпромарматура». Ранее URA.RU сообщало, что власти Зимбабве хотят запустить совместное предприятие со Свердловской областью. Основной причиной предложения сотрудничества послужил дальнейший экспорт продукции на мировые рынки.