Крупный град прошел в Златоусте (Челябинская область) в пятницу. Горожане поделились фотографиями природного явления в соцсетях.
«В Златоусте сегодня в районе вокзала пошел град. Мы честно жгли Масленицу, но она выжила и пришла мстить», — сообщается под видеозаписью, размещенной в паблике «ЧП. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».
Пользователи разместили фотографии последствий града. У многих он засыпал огороды и приусадебные участки.
Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.