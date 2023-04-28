28 апреля 2023

Город в Челябинской области засыпало градом. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, непогода, прогноз, снегопад, климат, осень
Теплая погода в регионе неожиданно сменилась градом Фото:

Крупный град прошел в Златоусте (Челябинская область) в пятницу. Горожане поделились фотографиями природного явления в соцсетях.

«В Златоусте сегодня в районе вокзала пошел град. Мы честно жгли Масленицу, но она выжила и пришла мстить», — сообщается под видеозаписью, размещенной в паблике «ЧП. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте».

Пользователи разместили фотографии последствий града. У многих он засыпал огороды и приусадебные участки.

Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.

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Крупный град прошел в Златоусте (Челябинская область) в пятницу. Горожане поделились фотографиями природного явления в соцсетях. «В Златоусте сегодня в районе вокзала пошел град. Мы честно жгли Масленицу, но она выжила и пришла мстить», — сообщается под видеозаписью, размещенной в паблике «ЧП. Златоуст» в соцсети «ВКонтакте». Пользователи разместили фотографии последствий града. У многих он засыпал огороды и приусадебные участки. Ранее синоптики обещали, что на майские праздники в Челябинской области установится теплая погода с дневными температурами до +27. В регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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