Губернатор Моор поздравил выпускников тюменского военного вуза

29 апреля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор верит, что выпускники продолжат традиции старших товарищей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) с выпускным. Свою речь он произнес на площади 400-летия города, где напомнил о хорошей репутации уникального в стране учебного заведения. «За многие годы выпускники ТВВИКУ выполняли боевые задачи в самых разных странах. И сейчас офицеры героически исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, защищая мирных людей от неонацистов и террористов. За все эти годы наше родное ТВВИКУ выпустило более 16 тысяч офицеров. 5 из них стали героями России. Уверен, вы будете гордо продолжать традиции ваших старших товарищей. От всех тюменцев, от всех жителей большой Тюменской области поздравляю вас с окончанием и желаю успехов и удачи», — сказал Моор выпускникам. Ранее URA.RU сообщало, что выпускник ТВВИКУ полковник Рустам Сайфуллин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Мужчина участвовал на СВО в качестве командира инженерно-саперного полка, где проявил настоящее мужество и стойкость, о чем рассказал губернатор Моор. Сайфуллин был тяжело ранен при массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ, после чего отправился на лечение и последующую реабилитацию. После ее окончания он пообещал начать работать в ТВВИКУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил офицеров Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ) с выпускным. Свою речь он произнес на площади 400-летия города, где напомнил о хорошей репутации уникального в стране учебного заведения. «За многие годы выпускники ТВВИКУ выполняли боевые задачи в самых разных странах. И сейчас офицеры героически исполняют свой воинский долг в зоне специальной военной операции, защищая мирных людей от неонацистов и террористов. За все эти годы наше родное ТВВИКУ выпустило более 16 тысяч офицеров. 5 из них стали героями России. Уверен, вы будете гордо продолжать традиции ваших старших товарищей. От всех тюменцев, от всех жителей большой Тюменской области поздравляю вас с окончанием и желаю успехов и удачи», — сказал Моор выпускникам. Ранее URA.RU сообщало, что выпускник ТВВИКУ полковник Рустам Сайфуллин был удостоен звания Героя Российской Федерации. Мужчина участвовал на СВО в качестве командира инженерно-саперного полка, где проявил настоящее мужество и стойкость, о чем рассказал губернатор Моор. Сайфуллин был тяжело ранен при массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ, после чего отправился на лечение и последующую реабилитацию. После ее окончания он пообещал начать работать в ТВВИКУ.