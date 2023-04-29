Фонарный столб упал на проезжую часть в Челябинске. По информации очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.
«Внезапно упал столб. Это случилось на улице 250-летия Челябинску», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Челябинска».
Судя по фотографиям, столб с освещением был установлен на парковке. Автомобили, которые в момент инцидента находились рядом со столбом, не пострадали. Упавший столб перекрыл одну из полос движения. Также рухнули дорожные знаки. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГИБДД города.
Ранее сообщалось, что на улице Блюхера фонарный столб упал на крышу троллейбуса. Никто не пострадал.
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