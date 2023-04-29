29 апреля 2023
28 апреля 2023

Столб упал на проезжую часть в Челябинске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, демонтаж, фонарный столб
Фонарный столб рухнул на северо-западе города (фото из архива) Фото:

Фонарный столб упал на проезжую часть в Челябинске. По информации очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал.

«Внезапно упал столб. Это случилось на улице 250-летия Челябинску», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Челябинска».

Судя по фотографиям, столб с освещением был установлен на парковке. Автомобили, которые в момент инцидента находились рядом со столбом, не пострадали. Упавший столб перекрыл одну из полос движения. Также рухнули дорожные знаки. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГИБДД города.

Ранее сообщалось, что на улице Блюхера фонарный столб упал на крышу троллейбуса. Никто не пострадал.

Фото:

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Фонарный столб упал на проезжую часть в Челябинске. По информации очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. «Внезапно упал столб. Это случилось на улице 250-летия Челябинску», — сообщили очевидцы в telegram-канале «Новости Челябинска». Судя по фотографиям, столб с освещением был установлен на парковке. Автомобили, которые в момент инцидента находились рядом со столбом, не пострадали. Упавший столб перекрыл одну из полос движения. Также рухнули дорожные знаки. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГИБДД города. Ранее сообщалось, что на улице Блюхера фонарный столб упал на крышу троллейбуса. Никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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