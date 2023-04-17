В Челябинске столб упал на троллейбус. Видео

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Обстановка на улицах города во время эпидемии коронавируса и режима самоизоляции. Челябинск, троллейбус, соблюдай дистанцию
Столб упал на крышу троллейбуса, который двигался от остановки на улице Блюхера Фото:

В Челябинске на улице Блюхера 17 апреля фонарный столб упал на крышу троллейбуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

«В происшествии пострадавших нет. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась», — сообщили в ведомстве.

На видео фонарный столб лежит на проводах электросетей и крыше троллейбуса. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. В происшествии никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась.

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В Челябинске на улице Блюхера 17 апреля фонарный столб упал на крышу троллейбуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, никто не пострадал. «В происшествии пострадавших нет. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась», — сообщили в ведомстве. На видео фонарный столб лежит на проводах электросетей и крыше троллейбуса. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. В происшествии никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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