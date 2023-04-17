Столб упал на крышу троллейбуса, который двигался от остановки на улице Блюхера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на улице Блюхера 17 апреля фонарный столб упал на крышу троллейбуса. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, никто не пострадал.

«В происшествии пострадавших нет. Помощь сотрудников МЧС не понадобилась», — сообщили в ведомстве.

На видео фонарный столб лежит на проводах электросетей и крыше троллейбуса. На место прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. В происшествии никто не пострадал. Помощь спасателей не понадобилась.