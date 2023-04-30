30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Челябинской области после тушения пожара в многоэтажке нашли труп

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на заводе "Полимер пласт". Тюмень, мчс, скорая помошь
Один пострадавший передан медикам Фото:

Пожар произошел в многоквартирном доме в Миассе (Челябинская область) на проспекте Макеева. В результате возгорания один человек погиб, один пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожар случился в квартире на третьем этаже. Из-за отравления продуктами горения пострадал мужчина, он был передан скорой помощи. Погибла женщина», — уточнили в ведомстве.

Из-за задымления в подъезде пришлось эвакуировать жильцов. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. От сигареты загорелся диван.

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Пожар произошел в многоквартирном доме в Миассе (Челябинская область) на проспекте Макеева. В результате возгорания один человек погиб, один пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Пожар случился в квартире на третьем этаже. Из-за отравления продуктами горения пострадал мужчина, он был передан скорой помощи. Погибла женщина», — уточнили в ведомстве. Из-за задымления в подъезде пришлось эвакуировать жильцов. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. От сигареты загорелся диван.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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