В Челябинской области после тушения пожара в многоэтажке нашли труп

Один пострадавший передан медикам Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Пожар произошел в многоквартирном доме в Миассе (Челябинская область) на проспекте Макеева. В результате возгорания один человек погиб, один пострадал, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Пожар случился в квартире на третьем этаже. Из-за отравления продуктами горения пострадал мужчина, он был передан скорой помощи. Погибла женщина», — уточнили в ведомстве.

Из-за задымления в подъезде пришлось эвакуировать жильцов. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении. От сигареты загорелся диван.