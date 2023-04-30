Сенатор от ХМАО отметил заслуги трудовых династий округа

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил вклад трудовых династий округа в развитие нефтегазовой отрасли и развитие благотворительных проектов. Об этом политик поделился в рамках поздравления жителей страны с 1 мая на своем telegram-канале.
«В этот весенний день мы также чествуем трудовые династии. В Югре проживает несколько сотен трудовых династий. Общий стаж династии нефтяников Бородиных — из Мегиона 90 лет. Династия Толстоноженко из Салыма знаменита своим участием в реализации благотворительных проектов», — говорится в сообщении.
Исаков также упомянул династию хирургов Тихомировых-Закс из Нижневартовска. Общий трудовой стаж семьи составляет 300 лет. Политик выразил благодарность труженикам за их бесценный вклад в развитие Югры.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Она отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян.
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