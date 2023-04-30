Сенатор от ХМАО отметил заслуги трудовых династий округа

01 мая 2023 в 13:42 Размер текста - 17 +

Эдуард Исаков поздравил жителей ХМАО с 1 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил вклад трудовых династий округа в развитие нефтегазовой отрасли и развитие благотворительных проектов. Об этом политик поделился в рамках поздравления жителей страны с 1 мая на своем telegram-канале. «В этот весенний день мы также чествуем трудовые династии. В Югре проживает несколько сотен трудовых династий. Общий стаж династии нефтяников Бородиных — из Мегиона 90 лет. Династия Толстоноженко из Салыма знаменита своим участием в реализации благотворительных проектов», — говорится в сообщении. Исаков также упомянул династию хирургов Тихомировых-Закс из Нижневартовска. Общий трудовой стаж семьи составляет 300 лет. Политик выразил благодарность труженикам за их бесценный вклад в развитие Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Она отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков отметил вклад трудовых династий округа в развитие нефтегазовой отрасли и развитие благотворительных проектов. Об этом политик поделился в рамках поздравления жителей страны с 1 мая на своем telegram-канале. «В этот весенний день мы также чествуем трудовые династии. В Югре проживает несколько сотен трудовых династий. Общий стаж династии нефтяников Бородиных — из Мегиона 90 лет. Династия Толстоноженко из Салыма знаменита своим участием в реализации благотворительных проектов», — говорится в сообщении. Исаков также упомянул династию хирургов Тихомировых-Закс из Нижневартовска. Общий трудовой стаж семьи составляет 300 лет. Политик выразил благодарность труженикам за их бесценный вклад в развитие Югры. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова поздравила земляков с днем весны и труда и поблагодарила югорчан за вклад в развитие страны. Она отметила, что праздник 1 мая — это символ сплочения не только жителей ХМАО, но и всех россиян.