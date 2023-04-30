Дронов используют для поиска нарушителей особого противопожарного режима Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель Челябинской области потушил разведенный в собственном саду костер, когда увидел над собой беспилотник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Несмотря на предупреждения, садоводы и дачники жгут. На этот раз сознательность вернулась к гражданину: он быстро затушил свой костер, увидев беспилотный летательный аппарат», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что пожарная обстановка в Челябинской области остается напряженной. Особый противопожарный режим действует с 12 апреля. Использование открытого огня запрещено.

Ранее беспилотники обнаружили трех нарушителей особого противопожарного режима в Сосновском районе Челябинской области. Они оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.