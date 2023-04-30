30 апреля 2023

Челябинец потушил костер в саду, увидев над собой дрон. Видео

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Дронов используют для поиска нарушителей особого противопожарного режима Фото:

Житель Челябинской области потушил разведенный в собственном саду костер, когда увидел над собой беспилотник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Несмотря на предупреждения, садоводы и дачники жгут. На этот раз сознательность вернулась к гражданину: он быстро затушил свой костер, увидев беспилотный летательный аппарат», — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что пожарная обстановка в Челябинской области остается напряженной. Особый противопожарный режим действует с 12 апреля. Использование открытого огня запрещено.

Ранее беспилотники обнаружили трех нарушителей особого противопожарного режима в Сосновском районе Челябинской области. Они оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.

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Житель Челябинской области потушил разведенный в собственном саду костер, когда увидел над собой беспилотник. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Несмотря на предупреждения, садоводы и дачники жгут. На этот раз сознательность вернулась к гражданину: он быстро затушил свой костер, увидев беспилотный летательный аппарат», — рассказали в ведомстве. Там добавили, что пожарная обстановка в Челябинской области остается напряженной. Особый противопожарный режим действует с 12 апреля. Использование открытого огня запрещено. Ранее беспилотники обнаружили трех нарушителей особого противопожарного режима в Сосновском районе Челябинской области. Они оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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