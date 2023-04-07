07 апреля 2023

Дроны нашли трех нарушителей особого противопожарного режима в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Во время действия особого противопожарного режима нельзя жечь костры и мусор Фото:

Беспилотники обнаружили трех нарушителей особого противопожарного режима, который действует в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание мусора. Сотрудники МЧС в рамках работы контрольно-патрульной группы с помощью беспилотника обнаружили трех нарушителей, которых привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому», — рассказали в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили о резком росте риска возникновения лесных пожаров. МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. В Миассе запретили посещать леса.

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Беспилотники обнаружили трех нарушителей особого противопожарного режима, который действует в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области. «Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание мусора. Сотрудники МЧС в рамках работы контрольно-патрульной группы с помощью беспилотника обнаружили трех нарушителей, которых привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому», — рассказали в ведомстве. Ранее синоптики предупредили о резком росте риска возникновения лесных пожаров. МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. В Миассе запретили посещать леса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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