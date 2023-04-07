Дроны нашли трех нарушителей особого противопожарного режима в Челябинской области

Во время действия особого противопожарного режима нельзя жечь костры и мусор Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Беспилотники обнаружили трех нарушителей особого противопожарного режима, который действует в Сосновском районе Челябинской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

«Особый противопожарный режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание мусора. Сотрудники МЧС в рамках работы контрольно-патрульной группы с помощью беспилотника обнаружили трех нарушителей, которых привлекли к ответственности в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей каждому», — рассказали в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили о резком росте риска возникновения лесных пожаров. МЧС объявило третью степень пожарной опасности в 23 муниципалитетах региона. В Миассе запретили посещать леса.