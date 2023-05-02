Челябинский губернатор поручил профсоюзам усилить работу с мобилизованными

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Алексей Текслер на церемонии награждения победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Челябинской области в 2021 году. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер поручил всячески поддерживать участников СВО Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прошедшем совещании с представителями Федерации профсоюзов региона поручил им усилить работу с мобилизованными и членами их семей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он указал на то, что мобилизованные ничем не отличаются от кадровых военных.

«Для военнослужащих действует серьезный пакет мер поддержки. Такое же внимание прошу проявить к тем, кто принял решение или еще только намерен поступить на военную службу по контракту. Необходимо всячески поддерживать и вернувшихся участников специальной военной операции», — передает слова Текслера пресс-служба правительства.

В ходе заседания Текслер в очередной раз поднял вопрос занятости в регионе. Он попросил профсоюзы плотнее сотрудничать с предприятиями. Это, по словам главы региона, поможет решить кадровую проблему, разобраться с дефицитом кадров на рабочих местах.

На прошлой неделе во время стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина Текслер уже обращал внимание, что для повышения занятости в регионах есть все необходимое. По его словам, социальные контракты смогут повысить долю трудоустроенного населения.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на прошедшем совещании с представителями Федерации профсоюзов региона поручил им усилить работу с мобилизованными и членами их семей. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, он указал на то, что мобилизованные ничем не отличаются от кадровых военных. «Для военнослужащих действует серьезный пакет мер поддержки. Такое же внимание прошу проявить к тем, кто принял решение или еще только намерен поступить на военную службу по контракту. Необходимо всячески поддерживать и вернувшихся участников специальной военной операции», — передает слова Текслера пресс-служба правительства. В ходе заседания Текслер в очередной раз поднял вопрос занятости в регионе. Он попросил профсоюзы плотнее сотрудничать с предприятиями. Это, по словам главы региона, поможет решить кадровую проблему, разобраться с дефицитом кадров на рабочих местах. На прошлой неделе во время стратегической сессии под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина Текслер уже обращал внимание, что для повышения занятости в регионах есть все необходимое. По его словам, социальные контракты смогут повысить долю трудоустроенного населения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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