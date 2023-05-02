Возле «Гринвича» планируют возвести еще один ТЦ

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Ситуация в Екатеринбурге в связи с пандемией коронавируса, гринвич, улица вайнера, виды екатеринбурга
Власти Екатеринбурга обсуждают постройку нового ТЦ Фото:

В Екатеринбурге возле торгового центра (ТЦ) «Гринвич» в районе улиц Вайнера и Радищева планируются постройка нового ТЦ. Это следует из документа рассмотрения общественных обсуждений по изменению «Правил землепользования и застройки» (ПЗЗ) города.

«Изменение территориальной зоны Ц-1 (общественноделовая зона городского центра) и установление территориальной зоны Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения) в границах образуемого земельного участка площадью 4365 квадратных метров», — сказано в документе. Речь идет о возведении новых торговых объектов на месте похоронного предприятия администрации «Комбинат специализированного обслуживания», дома и лавки мещанина Аники Кожурина, здания портняжной мастерской Ромина в усадьбе мещанина Павла Блинова.

Ранее URA.RU писало, что компания «Рамо-М», входящая в холдинг «Ромекс Group», выкупила семь торговых центров «Парк-Хаус», в том числе в Екатеринбурге. Активы принадлежали международной сети Atrium European Real Estate (AERE).

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В Екатеринбурге возле торгового центра (ТЦ) «Гринвич» в районе улиц Вайнера и Радищева планируются постройка нового ТЦ. Это следует из документа рассмотрения общественных обсуждений по изменению «Правил землепользования и застройки» (ПЗЗ) города. «Изменение территориальной зоны Ц-1 (общественноделовая зона городского центра) и установление территориальной зоны Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения) в границах образуемого земельного участка площадью 4365 квадратных метров», — сказано в документе. Речь идет о возведении новых торговых объектов на месте похоронного предприятия администрации «Комбинат специализированного обслуживания», дома и лавки мещанина Аники Кожурина, здания портняжной мастерской Ромина в усадьбе мещанина Павла Блинова. Ранее URA.RU писало, что компания «Рамо-М», входящая в холдинг «Ромекс Group», выкупила семь торговых центров «Парк-Хаус», в том числе в Екатеринбурге. Активы принадлежали международной сети Atrium European Real Estate (AERE).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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