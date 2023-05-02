Возле «Гринвича» планируют возвести еще один ТЦ

02 мая 2023 в 18:38 Размер текста - 17 +

Власти Екатеринбурга обсуждают постройку нового ТЦ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге возле торгового центра (ТЦ) «Гринвич» в районе улиц Вайнера и Радищева планируются постройка нового ТЦ. Это следует из документа рассмотрения общественных обсуждений по изменению «Правил землепользования и застройки» (ПЗЗ) города. «Изменение территориальной зоны Ц-1 (общественноделовая зона городского центра) и установление территориальной зоны Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения) в границах образуемого земельного участка площадью 4365 квадратных метров», — сказано в документе. Речь идет о возведении новых торговых объектов на месте похоронного предприятия администрации «Комбинат специализированного обслуживания», дома и лавки мещанина Аники Кожурина, здания портняжной мастерской Ромина в усадьбе мещанина Павла Блинова. Ранее URA.RU писало, что компания «Рамо-М», входящая в холдинг «Ромекс Group», выкупила семь торговых центров «Парк-Хаус», в том числе в Екатеринбурге. Активы принадлежали международной сети Atrium European Real Estate (AERE).

В Екатеринбурге возле торгового центра (ТЦ) «Гринвич» в районе улиц Вайнера и Радищева планируются постройка нового ТЦ. Это следует из документа рассмотрения общественных обсуждений по изменению «Правил землепользования и застройки» (ПЗЗ) города. «Изменение территориальной зоны Ц-1 (общественноделовая зона городского центра) и установление территориальной зоны Ц-4 (зона торговых объектов, логистики и иного коммерческого назначения) в границах образуемого земельного участка площадью 4365 квадратных метров», — сказано в документе. Речь идет о возведении новых торговых объектов на месте похоронного предприятия администрации «Комбинат специализированного обслуживания», дома и лавки мещанина Аники Кожурина, здания портняжной мастерской Ромина в усадьбе мещанина Павла Блинова. Ранее URA.RU писало, что компания «Рамо-М», входящая в холдинг «Ромекс Group», выкупила семь торговых центров «Парк-Хаус», в том числе в Екатеринбурге. Активы принадлежали международной сети Atrium European Real Estate (AERE).