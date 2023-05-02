02 мая 2023
01 мая 2023

В ХМАО откроется цех по пошиву изделий в зону СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Волонтеры планируют изготавливать плащ-палатки, футболки, спальные мешки и тактические костюмы Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Волонтер из Ханты-Мансийска Кристина Филиппенко планирует организовать швейный цех по пошиву плащ-палаток, футболок, спальных мешков, тактических костюмов и других изделий для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Максим Ряшин.

«Накануне встретился с волонтером, основателем сообщества „Сбор призывникам Ханты-Мансийска“ Кристиной Филиппенко. Кристина поделилась и планами — <…> будет организован масштабный швейный цех. Уже 64 женщины выразили горячее желание подключиться к изготовлению плащ-палаток, футболок, спальных мешков, тактических костюмов и других изделий», — говорится в сообщении.

Мэр отметил, что полностью поддерживает эту инициативу и предложил развернуть производство на базе дома быта «Сибирь». Максим Ряшин поделился, что силами активиста собрано более тысячи коробок груза. В госпитали Старобельска и Рубежного отправлено четыре тонны медицинского оборудования, медикаментов, предметов одежды и другого расходного материала.

Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В свою очередь, волонтеры гуманитарной организации связали подшлемные шапочки и сделали послеоперационные футболки для бойцов.

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Волонтер из Ханты-Мансийска Кристина Филиппенко планирует организовать швейный цех по пошиву плащ-палаток, футболок, спальных мешков, тактических костюмов и других изделий для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Об этом в своем telegram-канале рассказал глава города Максим Ряшин. «Накануне встретился с волонтером, основателем сообщества „Сбор призывникам Ханты-Мансийска“ Кристиной Филиппенко. Кристина поделилась и планами — <…> будет организован масштабный швейный цех. Уже 64 женщины выразили горячее желание подключиться к изготовлению плащ-палаток, футболок, спальных мешков, тактических костюмов и других изделий», — говорится в сообщении. Мэр отметил, что полностью поддерживает эту инициативу и предложил развернуть производство на базе дома быта «Сибирь». Максим Ряшин поделился, что силами активиста собрано более тысячи коробок груза. В госпитали Старобельска и Рубежного отправлено четыре тонны медицинского оборудования, медикаментов, предметов одежды и другого расходного материала. Ранее URA.RU сообщало, что директор аптечной сети «Фармсоюз» из Тюмени Светлана Шепа передала гуманитарному добровольческому корпусу ХМАО большую партию медикаментов. В свою очередь, волонтеры гуманитарной организации связали подшлемные шапочки и сделали послеоперационные футболки для бойцов.
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