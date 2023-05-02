02 мая 2023

В ХМАО директор МУПа пойдет под суд из-за кредита в четыре миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Руководителя МУПа обвиняют в превышении должностных полномочий Фото:

Бывший руководитель МУП «Сургутские районные электрические сети» предстанет перед судом из-за кредита в 4 млн 700 тыс рублей. На сайте прокуратуры ХМАО указано, что директор незаконно взял займ и вовремя не отдал деньги.

«Обвиняемый незаконно заключил договор займа на сумму 4 млн 700 тыс рублей с коммерческой организацией, не согласовав его предоставление с собственником имущества — администрацией района. Несмотря на истечение срока возврата, денежные средства не были возвращены: предприятию причинен материальный ущерб, в суд направлен иск о взыскании с директора предприятия суммы причиненного ущерба», — сообщается в публикации.

Прокуратура Сургутского района обвинила бывшего директора МУПа в превышении должностных полномочий. На руководителя завели уголовное дело, а на его имущество наложили арест.

Ранее URA.RU писало, что на заместителя главы Сургутского района Муслима Асадуллаева завели уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Чиновника отстранили от работы.

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Бывший руководитель МУП «Сургутские районные электрические сети» предстанет перед судом из-за кредита в 4 млн 700 тыс рублей. На сайте прокуратуры ХМАО указано, что директор незаконно взял займ и вовремя не отдал деньги. «Обвиняемый незаконно заключил договор займа на сумму 4 млн 700 тыс рублей с коммерческой организацией, не согласовав его предоставление с собственником имущества — администрацией района. Несмотря на истечение срока возврата, денежные средства не были возвращены: предприятию причинен материальный ущерб, в суд направлен иск о взыскании с директора предприятия суммы причиненного ущерба», — сообщается в публикации. Прокуратура Сургутского района обвинила бывшего директора МУПа в превышении должностных полномочий. На руководителя завели уголовное дело, а на его имущество наложили арест. Ранее URA.RU писало, что на заместителя главы Сургутского района Муслима Асадуллаева завели уголовное дело из-за превышения должностных полномочий. Чиновника отстранили от работы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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