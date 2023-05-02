02 мая 2023

Роспотребнадзор взял под наблюдение жителей ХМАО из-за смертельно опасного вируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, нашивка, роспотребнадзор
Роспотребнадзор проводит проверку из-за пассажира с подозрением на корь, летевшего из столицы в Нижневартовск Фото:

Роспотребнадзор взял под наблюдение жителей Нижневартовска, контактировавших с пассажиром самолета из Москвы, которого госпитализировали с подозрением на корь. Об этом агентству рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО.

«По этому случаю проводится расследование: диагноз у больного еще не подтвержден. Организовали комплекс противоэпидемиологических мероприятий, то есть выявляем круг контактных лиц, проводим иммунизацию», — пояснили корреспонденту URA.RU в окружном Роспотребнадзоре.

Горожан, которые летели вместе с больным в самолете или общались с ним, изолировать не будут. Их возьмут под наблюдение и проведут профилактические мероприятия, чтобы повысить сопротивляемость организма к болезни.

Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил о высоких рисках завоза кори из соседних регионов. Болезнь разносят миграционные потоки, поэтому важно провести противокоревую иммунизацию.

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Роспотребнадзор взял под наблюдение жителей Нижневартовска, контактировавших с пассажиром самолета из Москвы, которого госпитализировали с подозрением на корь. Об этом агентству рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «По этому случаю проводится расследование: диагноз у больного еще не подтвержден. Организовали комплекс противоэпидемиологических мероприятий, то есть выявляем круг контактных лиц, проводим иммунизацию», — пояснили корреспонденту URA.RU в окружном Роспотребнадзоре. Горожан, которые летели вместе с больным в самолете или общались с ним, изолировать не будут. Их возьмут под наблюдение и проведут профилактические мероприятия, чтобы повысить сопротивляемость организма к болезни. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил о высоких рисках завоза кори из соседних регионов. Болезнь разносят миграционные потоки, поэтому важно провести противокоревую иммунизацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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