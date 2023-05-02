Роспотребнадзор взял под наблюдение жителей ХМАО из-за смертельно опасного вируса

03 мая 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор проводит проверку из-за пассажира с подозрением на корь, летевшего из столицы в Нижневартовск Фото: Илья Московец © URA.RU Роспотребнадзор взял под наблюдение жителей Нижневартовска, контактировавших с пассажиром самолета из Москвы, которого госпитализировали с подозрением на корь. Об этом агентству рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «По этому случаю проводится расследование: диагноз у больного еще не подтвержден. Организовали комплекс противоэпидемиологических мероприятий, то есть выявляем круг контактных лиц, проводим иммунизацию», — пояснили корреспонденту URA.RU в окружном Роспотребнадзоре. Горожан, которые летели вместе с больным в самолете или общались с ним, изолировать не будут. Их возьмут под наблюдение и проведут профилактические мероприятия, чтобы повысить сопротивляемость организма к болезни. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил о высоких рисках завоза кори из соседних регионов. Болезнь разносят миграционные потоки, поэтому важно провести противокоревую иммунизацию.

Роспотребнадзор взял под наблюдение жителей Нижневартовска, контактировавших с пассажиром самолета из Москвы, которого госпитализировали с подозрением на корь. Об этом агентству рассказали в Роспотребнадзоре ХМАО. «По этому случаю проводится расследование: диагноз у больного еще не подтвержден. Организовали комплекс противоэпидемиологических мероприятий, то есть выявляем круг контактных лиц, проводим иммунизацию», — пояснили корреспонденту URA.RU в окружном Роспотребнадзоре. Горожан, которые летели вместе с больным в самолете или общались с ним, изолировать не будут. Их возьмут под наблюдение и проведут профилактические мероприятия, чтобы повысить сопротивляемость организма к болезни. Ранее URA.RU писало, что Роспотребнадзор ХМАО предупредил о высоких рисках завоза кори из соседних регионов. Болезнь разносят миграционные потоки, поэтому важно провести противокоревую иммунизацию.