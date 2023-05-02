02 мая 2023

День Победы в Перми начнется с возложения цветов и военного парада

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Парад в День Победы и шествие "Бессмертный полк". Пермь, суворовцы, парад 9 мая
Парад начнется в 10:00 Фото:

Мэрия Перми опубликовала расписание мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая. День Победы начнется с возложения цветов и военного парада войск Пермского гарнизона. Подробный план празднования Дня Победы администрация выложила на своем официальном telegram-канале.

«В 10:00 на Октябрьской площади начнется торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Парад стартует с театрализованного представления», — говорится в telegram-канале. Парад можно будет посмотреть со специальных трибун, которые установят для зрителей.

С 10:00 до 21:00 на эспланаде пройдет концертная программа «Родина одна». Также с 12:00 у монумента «Героям фронта и тыла» будут работать тематические и интерактивные площадки, на городской набережной — с 14:00. Праздник планируется завершить в 23:00 10-минутным салютом, который запустят с правого берега Камы у Камского моста.

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Мэрия Перми опубликовала расписание мероприятий, которые пройдут в городе 9 мая. День Победы начнется с возложения цветов и военного парада войск Пермского гарнизона. Подробный план празднования Дня Победы администрация выложила на своем официальном telegram-канале. «В 10:00 на Октябрьской площади начнется торжественное прохождение войск Пермского гарнизона. Парад стартует с театрализованного представления», — говорится в telegram-канале. Парад можно будет посмотреть со специальных трибун, которые установят для зрителей. С 10:00 до 21:00 на эспланаде пройдет концертная программа «Родина одна». Также с 12:00 у монумента «Героям фронта и тыла» будут работать тематические и интерактивные площадки, на городской набережной — с 14:00. Праздник планируется завершить в 23:00 10-минутным салютом, который запустят с правого берега Камы у Камского моста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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