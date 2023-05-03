Движение ограничено из-за реконструкции дороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке трассы М-5 Урал в районе Миасса (Челябинская область) ограничили движение автотранспорта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, из-за строительных работ организовано реверсивное движение.

«На 1778 километре автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск ведутся дорожные работы. В связи с этим организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что участок реверсивного движения составляет около 100 метров. Инспекторы регулируют движение. На проезд для каждой из сторон дается по пять минут, после идет смена направления движения. Участников дорожного движения просят набраться терпения.

Ранее сообщалось об ограничениях на другом участке федеральной трассы в Ашинском районе. Из-за буровзрывных работ там каждый четверг на несколько часов приостанавливают движение грузового транспорта. Для легковых автомобилей предусмотрена схема объезда опасного участка.