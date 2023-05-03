На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение транспорта. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Федеральная трасса М-5 Урал. Челябинская область, автомагистраль, м5, перевозки, трасса м5, дорога
Движение ограничено из-за реконструкции дороги Фото:

На участке трассы М-5 Урал в районе Миасса (Челябинская область) ограничили движение автотранспорта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, из-за строительных работ организовано реверсивное движение.

«На 1778 километре автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск ведутся дорожные работы. В связи с этим организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В ведомстве отметили, что участок реверсивного движения составляет около 100 метров. Инспекторы регулируют движение. На проезд для каждой из сторон дается по пять минут, после идет смена направления движения. Участников дорожного движения просят набраться терпения.

Ранее сообщалось об ограничениях на другом участке федеральной трассы в Ашинском районе. Из-за буровзрывных работ там каждый четверг на несколько часов приостанавливают движение грузового транспорта. Для легковых автомобилей предусмотрена схема объезда опасного участка.

Движение ограничили на 1778 километре трассы
Движение ограничили на 1778 километре трассы

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке трассы М-5 Урал в районе Миасса (Челябинская область) ограничили движение автотранспорта. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона, из-за строительных работ организовано реверсивное движение. «На 1778 километре автодороги М-5 Урал Москва-Челябинск ведутся дорожные работы. В связи с этим организовано реверсивное движение», — сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В ведомстве отметили, что участок реверсивного движения составляет около 100 метров. Инспекторы регулируют движение. На проезд для каждой из сторон дается по пять минут, после идет смена направления движения. Участников дорожного движения просят набраться терпения. Ранее сообщалось об ограничениях на другом участке федеральной трассы в Ашинском районе. Из-за буровзрывных работ там каждый четверг на несколько часов приостанавливают движение грузового транспорта. Для легковых автомобилей предусмотрена схема объезда опасного участка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...