В Челябинской области федеральную трассу перекроют из-за взрывов

25 апреля 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

Участок трассы перекроют из-за буровзрывных работ Фото: Кондрат Александров © URA.RU В Ашинском районе (Челябинская область) ограничат движение на участке трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся на время буровзрывных работ. «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“, 27 апреля закрывается дорожное движение на участке в Ашинском районе. Ограничения продлятся с 10 до 13 часов дня», — сообщили URA.RU в ведомстве. Для легковых автомобилей дорожные службы предусмотрели схему объезда ремонтного участка. Они смогут продолжить движение через Ашу-Миньяр-Сим. Для большегрузов такой схемы не предусмотрено. Они будут должны дожидаться окончания работ. Ранее сообщалось, что перекрывать движение на участке будут каждый четверг. Работы должны быть закончены до 1 октября 2003 года.

В Ашинском районе (Челябинская область) ограничат движение на участке трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся на время буровзрывных работ. «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“, 27 апреля закрывается дорожное движение на участке в Ашинском районе. Ограничения продлятся с 10 до 13 часов дня», — сообщили URA.RU в ведомстве. Для легковых автомобилей дорожные службы предусмотрели схему объезда ремонтного участка. Они смогут продолжить движение через Ашу-Миньяр-Сим. Для большегрузов такой схемы не предусмотрено. Они будут должны дожидаться окончания работ. Ранее сообщалось, что перекрывать движение на участке будут каждый четверг. Работы должны быть закончены до 1 октября 2003 года.