24 апреля 2023

В Челябинской области федеральную трассу перекроют из-за взрывов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск, дорожные работы, трасса м-5, ремонт дороги
Участок трассы перекроют из-за буровзрывных работ Фото:

В Ашинском районе (Челябинская область) ограничат движение на участке трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся на время буровзрывных работ.

«В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“, 27 апреля закрывается дорожное движение на участке в Ашинском районе. Ограничения продлятся с 10 до 13 часов дня», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Для легковых автомобилей дорожные службы предусмотрели схему объезда ремонтного участка. Они смогут продолжить движение через Ашу-Миньяр-Сим. Для большегрузов такой схемы не предусмотрено. Они будут должны дожидаться окончания работ.

Ранее сообщалось, что перекрывать движение на участке будут каждый четверг. Работы должны быть закончены до 1 октября 2003 года.

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В Ашинском районе (Челябинская область) ограничат движение на участке трассы М-5 «Урал». Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», ограничения вводятся на время буровзрывных работ. «В связи с проведением буровзрывных работ на участке реконструкции автомобильной дороги М-5 „Урал“, 27 апреля закрывается дорожное движение на участке в Ашинском районе. Ограничения продлятся с 10 до 13 часов дня», — сообщили URA.RU в ведомстве. Для легковых автомобилей дорожные службы предусмотрели схему объезда ремонтного участка. Они смогут продолжить движение через Ашу-Миньяр-Сим. Для большегрузов такой схемы не предусмотрено. Они будут должны дожидаться окончания работ. Ранее сообщалось, что перекрывать движение на участке будут каждый четверг. Работы должны быть закончены до 1 октября 2003 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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