В Челябинске определили самые популярные микрорайоны от застройщиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Челябинск, подъемный кран, недвижимость, жилье, ипотека, дом, стройка, новостройка
В апреле лидировали ЖК от девелоперов «White Group», «Голос Девелопмент» и СЗ «Каскад» Фото:

В Челябинске определили самые перспективные новые микрорайоны от застройщиков по итогам апреля 2023 года. На лидирующих позициях оказались новые жилые комплексы от девелоперов «White Group», «Голос Девелопмент» и СЗ «Каскад». Информация о проведенном исследовании размещена на популярном сайте объявлений.

«Представляем рейтинг застройщиков по итогам апреля 2023 года. На первом месте ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», на втором — ЖК «Голос в сердце города», «Ньютон», «Квартал ХЮGGE» и «4 Ленина» от «Голос Девелопмент», на третьем — жилые комплексы «Новое поколение», «Яблоневый», и «Макеев» от СЗ «Каскад», — сообщается на портале «Циан».

В феврале 2023 года на лидирующих позициях, согласно исследованию аналитиков «Циан», оказались ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», от девелопера «Апри Флай Плэнинг» — ЖК «Твоя Привилегия», от застройщика «Голос Девелопмент» — ЖК «Голос в сердце города» и «4 Ленина». По стоимости среди других ЖК на данный момент лидируют микрорайоны «Голос в сердце города» и «4 Ленина» от застройщика «Голос Девелопмент».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске определили самые перспективные новые микрорайоны от застройщиков по итогам апреля 2023 года. На лидирующих позициях оказались новые жилые комплексы от девелоперов «White Group», «Голос Девелопмент» и СЗ «Каскад». Информация о проведенном исследовании размещена на популярном сайте объявлений. «Представляем рейтинг застройщиков по итогам апреля 2023 года. На первом месте ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», на втором — ЖК «Голос в сердце города», «Ньютон», «Квартал ХЮGGE» и «4 Ленина» от «Голос Девелопмент», на третьем — жилые комплексы «Новое поколение», «Яблоневый», и «Макеев» от СЗ «Каскад», — сообщается на портале «Циан». В феврале 2023 года на лидирующих позициях, согласно исследованию аналитиков «Циан», оказались ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», от девелопера «Апри Флай Плэнинг» — ЖК «Твоя Привилегия», от застройщика «Голос Девелопмент» — ЖК «Голос в сердце города» и «4 Ленина». По стоимости среди других ЖК на данный момент лидируют микрорайоны «Голос в сердце города» и «4 Ленина» от застройщика «Голос Девелопмент».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...