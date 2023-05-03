В Челябинске определили самые популярные микрорайоны от застройщиков

В апреле лидировали ЖК от девелоперов «White Group», «Голос Девелопмент» и СЗ «Каскад» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске определили самые перспективные новые микрорайоны от застройщиков по итогам апреля 2023 года. На лидирующих позициях оказались новые жилые комплексы от девелоперов «White Group», «Голос Девелопмент» и СЗ «Каскад». Информация о проведенном исследовании размещена на популярном сайте объявлений.

«Представляем рейтинг застройщиков по итогам апреля 2023 года. На первом месте ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», на втором — ЖК «Голос в сердце города», «Ньютон», «Квартал ХЮGGE» и «4 Ленина» от «Голос Девелопмент», на третьем — жилые комплексы «Новое поколение», «Яблоневый», и «Макеев» от СЗ «Каскад», — сообщается на портале «Циан».

В феврале 2023 года на лидирующих позициях, согласно исследованию аналитиков «Циан», оказались ЖК «Конфетти» и «Краснопольский» от застройщика «White Group», от девелопера «Апри Флай Плэнинг» — ЖК «Твоя Привилегия», от застройщика «Голос Девелопмент» — ЖК «Голос в сердце города» и «4 Ленина». По стоимости среди других ЖК на данный момент лидируют микрорайоны «Голос в сердце города» и «4 Ленина» от застройщика «Голос Девелопмент».