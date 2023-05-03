Минпромторг планирует освободить три челябинских завода от акциза на жидкую сталь

Льготы предоставят предприятиям «ЗМЗ», автозаводу «Урал» и «Уральской кузнице» («Мечел») Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минпромторг России планирует освободить от акцизов три предприятия Челябинской области, которые производят жидкую сталь для собственных нужд. В перечень попали автозавод «Урал», дочка «Мечела» — «Уральская кузница» и «Златоустовский металлургический завод».

«Изменения, которые вносятся в перечень организаций, использующих сталь жидкую для получения продуктов (полупродуктов) металлургического производства путем литья, непосредственно используемых в технологическом процессе производства продукции. Дополнить позициями: ООО „ЗМЗ“, АО „Автомобильный завод ‚Урал‘ и ПАО ‚Уральская кузница‘, — говорится в документе, размещенном на официальном федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В данный момент документ находится на стадии обсуждения и приема предложений, до окончания этого этапа еще 15 дней. Также параллельно проводится экспертиза документа, до ее завершения еще семь дней.

Ранее стало известно, что акциз на жидкую сталь ввели с начала 2022 года. От него были освобождены ограниченный круг предприятий, производящие сталь для собственных нужд или малого объема. Минпромторг РФ предложил освободить от акцизов на сталь ряд предприятий, включая заводы Челябинской области. Такое предложение высказал губернатор региона Алексей Текслер на заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» в Москве. Его поддержали представители Союза промышленников и предпринимателей области.