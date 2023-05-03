В рамках летнего обслуживания на дорогах устраняют трещины и наносят разметку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Трассы Челябинской области перевели на весенне-летний режим обслуживания. Как рассказали в пресс-службе упрдор «Южный Урал», с апреля на дорогах ликвидируют трещины и наносят разметку.

«На федеральных автодорогах Челябинской и Курганской областей введен режим весенне-летнего содержания. Дата перехода на весенний режим утверждена на основании установившейся положительной температуры воздуха и возможности проводить полный комплекс рабочих мероприятий в этой связи», — уточнили в упрдор «Южный Урал».

На части дорог в условиях среднегорья техника останется в готовности для зимнего содержания минимум до середины мая. Специалисты учреждения 4 мая провели выездной мониторинг. Побывали на участках федеральных автодорог А-310 (Троицкий тракт) и М-5 «Урал». Заместитель главного инженера Валерий Поспелов отметил, что в настоящее время ежедневно убирают мусор, чистят территорию, моют автобусные павильоны, искусственные сооружения, включая наземные модульные пешеходные переходы. Также окашивают траву, убирают мобильные биотуалеты, восстанавливают обочины после паводка. При этом на дорожном покрытии ведут санацию трещин, очищают дорожные знаки, сигнальные столбики и противоослепляющие экраны, наносят разметку.

На отрезке дороги А-310 работает подрядная организация «Мостдорстрой». Предприятие содержит трассу на всем протяжении от Челябинска до границы с Казахстаном. Начальник производственного участка компании Кирилл Демаков отметил, что в 2023 году работы начались раньше обычного. Намеченный фронт работ запланировали закончить к концу мая. И. о. начальника отдела организации работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений упрдора Евгений Иванов отметил, что в настоящий момент подрядчик восстановил 20% дорожной разметки и к середине июня восстановит ее полностью.

В упрдор «Южный Урал» отметили, что ведется круглосуточное оперативное наблюдение и предусмотрено реагирование на нештатные ситуации. В качестве последних могут выступить ДТП, задержки движения и другие события. О состоянии на дорогах можно узнать или сообщить информацию по телефонам дежурно-диспетчерской службы: 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982-331-37-84 (WhatsApp).

Специалисты восстанавливают после зимы дорожную инфраструктуру, дорожное покрытие и обочины Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»

На трассе работает дорожная техника Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»

На А-310 восстановили 20% дорожной разметки Фото: пресс-служба упрдор «Южный Урал»