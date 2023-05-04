Муфтий Раев: соборная мечеть станет украшением Челябинска

В Челябинске 80 процентов посетителей мечетей составляет молодежь Фото: Александр Медведев © URA.RU

Главная соборная мечеть Челябинска, строительство которой началось по улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе, станет архитектурным украшением Челябинска. Об этом 4 мая заявил муфтий Челябинской и Курганской областей Ринат Раев.

«Строительство мечети началось и она станет архитектурным украшение Челябинска. Это будет комплекс площадью пять тысяч квадратных метров, в котором школа медресе будет заниматься воспитанием будущего поколения», — сообщил Раев на пресс-конференции «Большая редакция» в ИД «Гранада Пресс».

Муфтий отметил, что на месте четырехэтажного здания уже заложен цокольный этаж и проведен газопровод. По ценам 2019 года стоимость проекта оценивалась в 216 млн рублей, но сейчас стройматериалы подорожали и необходимо больше денег.

«Наша соборная мечеть строится долго. Такой большой объект на пожертвования построить непросто. Привлекаем власти, меценатов и руководителей предприятий. Нам даже помогают православные руководители», — заявил Раев.

Муфтий добавил, что разделение мусульман по национальному признаку противоречит Корану. По его мнению, нельзя строить мечеть для башкир, мечеть для татар, мечеть для таджиков или других национальностей. Подобная анклавность по национальным признакам разобщает мусульман.

Согласно проектной документации, в здании сделают отдельные этажи для мужчин и женщин. Соборный комплекс мечети станет одним из самых крупных на Урале.