Многодетной свердловчанке трижды отказали в выплате единого пособия

Многодетная свердловчанка считает неправомерным отказ в выплате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительнице Ачита (Свердловская область) трижды отказали в выплате единого пособия. В семье воспитывается четверо несовершеннолетних детей. По словам многодетной женщины, в региональном отделении Социального фонда РФ указали причину отказа — превышение допустимого дохода. Женщина с отказом несогласна. Своей проблемой с корреспондентом URA.RU поделилась сама многодетная мама Елена Булатова.

«Мы с мужем воспитываем четверых детей. После того как ввели единое пособие, мы решили заполнить заявление. Первый раз пришел отказ из-за того, что мы неправильно его заполнили на сайте Госуслуг. Потом мы еще дважды заполняли заявление, но оба раза приходили отказы. Оказалось, что наш доход превышает допустимый для определения пособия на целых 1 700 рублей», — поделилась Булатова.

Свердловчанка считает, что отказ является неправомерным. «Мы посчитали все доходы семьи за указанный в заявлении период времени. По нашим подсчетам превышения быть не может. В семье из 6 человек, четверо из которых дети, превышения быть не может», — посетовала многодетная мама.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу Социального фонда РФ по Свердловской области. Там сообщили, что было вынесено решение об отказе в назначении пособия из-за превышения размера среднедушевого дохода семьи. Среднедушевой прожиточный минимум на душу населения в регионе на 2023 год составляет 14 088,00 рублей, а в семье получателя услуги среднедушевой доход составил 15800,66 рублей.

«Булатова может обратиться с заявлением о назначении ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка в последующие месяцы. Право будет устанавливаться с учетом комплексной оценки нуждаемости, с учетом расчетного периода, который будет учтен в соответствии с поданным заявлением. Сведения, необходимые для установления пособия, поступят каналами электронного взаимодействия от поставщиков информации», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что треть свердловских семей получают отказы в выплате единого пособия на детей. Чаще всего свердловчане получают отказы из-за превышения среднедушевого дохода.