Названы наиболее профессиональные агентства недвижимости Челябинской области

Названы наиболее профессиональные и востребованные агентства недвижимости Челябинской области. В тройку лидеров вошли АН «Этажи», АН «Таран», АН «Форум», сообщается на популярном портале.
«На лидирующих позициях среди профессионалов, оказывающих услуги на рынке недвижимости Челябинской области, оказались на первом месте — АН „Этажи“, на втором — АН „Таран“, на третьем — АН „Форум“. Рейтинг составлен за апрель 2023 года на основе количества показов объявлений покупателям и арендаторам недвижимости на Циан», — сообщается на сайте «Циан. Недвижимость».
Данные агентства уже много лет выполняют юридическое сопровождение сделок, заключаемых на рынке недвижимости. Это купля-продажа жилой и коммерческой недвижимости, а также аренда недвижимого имущества.
Агентства имеют свои крупные базы объектов. С ними легче продать, купить или арендовать жилые и нежилых объекты. Естественно, они запрашивают соответствующую цену за свои услуги. При этом, судя по рейтингу, в компании обращаются довольно часто.
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