Названы наиболее профессиональные агентства недвижимости Челябинской области

Топ-3 самых востребованных агентств недвижимости в Челябинской области

В тройку лидеров вошли АН «Этажи», АН «Таран», АН «Форум» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Названы наиболее профессиональные и востребованные агентства недвижимости Челябинской области. В тройку лидеров вошли АН «Этажи», АН «Таран», АН «Форум», сообщается на популярном портале.

«На лидирующих позициях среди профессионалов, оказывающих услуги на рынке недвижимости Челябинской области, оказались на первом месте — АН „Этажи“, на втором — АН „Таран“, на третьем — АН „Форум“. Рейтинг составлен за апрель 2023 года на основе количества показов объявлений покупателям и арендаторам недвижимости на Циан», — сообщается на сайте «Циан. Недвижимость».

Данные агентства уже много лет выполняют юридическое сопровождение сделок, заключаемых на рынке недвижимости. Это купля-продажа жилой и коммерческой недвижимости, а также аренда недвижимого имущества.

Агентства имеют свои крупные базы объектов. С ними легче продать, купить или арендовать жилые и нежилых объекты. Естественно, они запрашивают соответствующую цену за свои услуги. При этом, судя по рейтингу, в компании обращаются довольно часто.