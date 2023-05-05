05 мая 2023
04 мая 2023

В ХМАО 9 мая вернется минусовая температура

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
Из-за минусов температур в регионе появится изморозь Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в ночь на 9 мая обещают понижение температура воздуха до -4 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo.

«В воскресенье 9 мая ночью температура воздуха в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме опустится до -2 градусов. В Нижневартовске похолодает до -1, а в Советском и Югорске минимальная температура составит -3,-4 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo. При этом днем в регионе воздух будет прогреваться до +9,+15.

В целом на территории округа будет малооблачно, местами возможны осадки в виде дождя. В Когалыме и Советском прогнозируется усиление порывов ветра до 11-12 м/с.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 6 и 7 мая придет потепление. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в ночь на 9 мая обещают понижение температура воздуха до -4 градусов. Об этом рассказали синоптики на сайте сервиса Gismeteo. «В воскресенье 9 мая ночью температура воздуха в Сургуте, Ханты-Мансийске и Когалыме опустится до -2 градусов. В Нижневартовске похолодает до -1, а в Советском и Югорске минимальная температура составит -3,-4 градуса», — сообщают синоптики сервиса Gismeteo. При этом днем в регионе воздух будет прогреваться до +9,+15. В целом на территории округа будет малооблачно, местами возможны осадки в виде дождя. В Когалыме и Советском прогнозируется усиление порывов ветра до 11-12 м/с. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО 6 и 7 мая придет потепление. Днем температура воздуха в поселке Кондинское и Междуреченский прогреется до +26 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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