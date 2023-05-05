В Пермском крае при пожаре в жилом доме погиб мужчина

06 мая 2023 в 20:18 Размер текста - 17 +

При пожаре в Кунгуре погиб мужчина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кунгуре (Пермский край) при пожаре в трехэтажном доме на улице Просвещения погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытию пожарных было установлено, что происходит горение внутри одной из квартир трехэтажного дома по улице Просвещения. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщается в ведомстве. Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 01:39. Огонь был остановлен в 01:50, открытое горение было ликвидировано в 01:51. В тушении пожара принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники. Также до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.

В Кунгуре (Пермский край) при пожаре в трехэтажном доме на улице Просвещения погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «По прибытию пожарных было установлено, что происходит горение внутри одной из квартир трехэтажного дома по улице Просвещения. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщается в ведомстве. Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 01:39. Огонь был остановлен в 01:50, открытое горение было ликвидировано в 01:51. В тушении пожара принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники. Также до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.