В Пермском крае при пожаре в жилом доме погиб мужчина

В Кунгуре (Пермский край) при пожаре в трехэтажном доме на улице Просвещения погиб мужчина. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«По прибытию пожарных было установлено, что происходит горение внутри одной из квартир трехэтажного дома по улице Просвещения. К сожалению, на пожаре имеется погибший», — сообщается в ведомстве.
Сообщение о пожаре поступило 6 мая в 01:39. Огонь был остановлен в 01:50, открытое горение было ликвидировано в 01:51. В тушении пожара принимали участие 20 человек личного состава и пять единиц техники. Также до приезда пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 19 жильцов. На данный момент устанавливаются причины произошедшего.
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