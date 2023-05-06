Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной прокатились на колесе обозрения около развлекательного центра «Мегаполис». Об этом Ирина Текслер написала на своей странице в социальной сети.
«Прекрасная солнечная суббота. Прогулялись с семьей после работы и прокатились на колесе обозрения», — добавила подпись к фотографиям жена челябинского губернатора.
В комментариях подписчики поблагодарили Ирину Текслер за то, что она делится личными снимками, отметили работу ее мужа. Также челябинцы отметили, что губернатор и его жена — красивая пара.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной прокатились на колесе обозрения около развлекательного центра «Мегаполис». Об этом Ирина Текслер написала на своей странице в социальной сети. «Прекрасная солнечная суббота. Прогулялись с семьей после работы и прокатились на колесе обозрения», — добавила подпись к фотографиям жена челябинского губернатора. В комментариях подписчики поблагодарили Ирину Текслер за то, что она делится личными снимками, отметили работу ее мужа. Также челябинцы отметили, что губернатор и его жена — красивая пара. Чуть ранее Ирина Текслер позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится 3 июня на набережной реки Миасс.