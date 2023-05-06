06 мая 2023
05 мая 2023

Челябинский губернатор и его супруга прокатились на колесе обозрения. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День студента в ЮУрГУ. Челябинск , текслер ирина
Снимками Ирина Текслер поделилась в социальной сети Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной прокатились на колесе обозрения около развлекательного центра «Мегаполис». Об этом Ирина Текслер написала на своей странице в социальной сети.

«Прекрасная солнечная суббота. Прогулялись с семьей после работы и прокатились на колесе обозрения», — добавила подпись к фотографиям жена челябинского губернатора.

В комментариях подписчики поблагодарили Ирину Текслер за то, что она делится личными снимками, отметили работу ее мужа. Также челябинцы отметили, что губернатор и его жена — красивая пара.

Чуть ранее Ирина Текслер позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится 3 июня на набережной реки Миасс.

Супруги прокатились на колесе обозрения в центре Челябинска
Супруги прокатились на колесе обозрения в центре Челябинска
Ирина Текслер поделилась снимком вида на город
Ирина Текслер поделилась снимком вида на город

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной прокатились на колесе обозрения около развлекательного центра «Мегаполис». Об этом Ирина Текслер написала на своей странице в социальной сети. «Прекрасная солнечная суббота. Прогулялись с семьей после работы и прокатились на колесе обозрения», — добавила подпись к фотографиям жена челябинского губернатора. В комментариях подписчики поблагодарили Ирину Текслер за то, что она делится личными снимками, отметили работу ее мужа. Также челябинцы отметили, что губернатор и его жена — красивая пара. Чуть ранее Ирина Текслер позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится 3 июня на набережной реки Миасс.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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