Челябинский губернатор и его супруга прокатились на колесе обозрения. Фото

06 мая 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Снимками Ирина Текслер поделилась в социальной сети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной прокатились на колесе обозрения около развлекательного центра «Мегаполис». Об этом Ирина Текслер написала на своей странице в социальной сети. «Прекрасная солнечная суббота. Прогулялись с семьей после работы и прокатились на колесе обозрения», — добавила подпись к фотографиям жена челябинского губернатора. В комментариях подписчики поблагодарили Ирину Текслер за то, что она делится личными снимками, отметили работу ее мужа. Также челябинцы отметили, что губернатор и его жена — красивая пара. Чуть ранее Ирина Текслер позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится 3 июня на набережной реки Миасс. Супруги прокатились на колесе обозрения в центре Челябинска Официальная страница Ирины Текслер в социальной сети «ВКонтакте» Ирина Текслер поделилась снимком вида на город Официальная страница Ирины Текслер в социальной сети «ВКонтакте»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной прокатились на колесе обозрения около развлекательного центра «Мегаполис». Об этом Ирина Текслер написала на своей странице в социальной сети. «Прекрасная солнечная суббота. Прогулялись с семьей после работы и прокатились на колесе обозрения», — добавила подпись к фотографиям жена челябинского губернатора. В комментариях подписчики поблагодарили Ирину Текслер за то, что она делится личными снимками, отметили работу ее мужа. Также челябинцы отметили, что губернатор и его жена — красивая пара. Чуть ранее Ирина Текслер позвала земляков присоединиться к фестивалю мороженого «ЕдиноРожок». Праздник, посвященный Дню защиты детей, состоится 3 июня на набережной реки Миасс.