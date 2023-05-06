В Челябинске и Копейске транспорт изменит маршруты на время парада

07 мая 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Движение будет перекрыто на время парада Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске будет перекрыто на некоторых улицах на время проведения парада в День Победы. Как сообщили в администрации Челябинска, транспорт пустят по измененным маршрутам. «9 мая на время подготовки и проведения парада Победы будет закрыто движение транспорта в Челябинске и Копейске на ряде улиц. В Челябинске ограничение будет действовать с 06:00 до 13:00, в Копейске — с 09:30 до 13:00», — говорится в сообщении мэрии Челябинска. В Челябинске будет перекрыто движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы, на улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина, на улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса, на проспекте Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники). Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам. В Копейске будет перекрыт проспект Победы от улицы Гольца до улицы поселок Советов. В Челябинске 9 мая пройдет праздничный парад, концерт с участием Полины Гагариной и Сергея Безрукова. Программа мероприятий в День Победы завершится фейерверком на Набережной реки Миасс. Троллейбусы 16, 17, 19 изменят маршруты Мэрия Челябинска Трамваи 3, 5, 7, 16 будут ходить по другим маршрутам Мэрия Челябинска Мэрия Челябинска В Копейске движение транспорта также изменится

Движение общественного транспорта в Челябинске и Копейске будет перекрыто на некоторых улицах на время проведения парада в День Победы. Как сообщили в администрации Челябинска, транспорт пустят по измененным маршрутам. «9 мая на время подготовки и проведения парада Победы будет закрыто движение транспорта в Челябинске и Копейске на ряде улиц. В Челябинске ограничение будет действовать с 06:00 до 13:00, в Копейске — с 09:30 до 13:00», — говорится в сообщении мэрии Челябинска. В Челябинске будет перекрыто движение на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы, на улице Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина, на улице Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского, на улице Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Карла Маркса, на проспекте Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (движение будет приостановлено на время прохождения колонны техники). Общественный транспорт будет следовать по измененным маршрутам. В Копейске будет перекрыт проспект Победы от улицы Гольца до улицы поселок Советов. В Челябинске 9 мая пройдет праздничный парад, концерт с участием Полины Гагариной и Сергея Безрукова. Программа мероприятий в День Победы завершится фейерверком на Набережной реки Миасс.