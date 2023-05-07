The Telegraph: Польша станет следующей сверхдержавой Европы

07 мая 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Варшава увеличивает расходы на оборону, чтобы стать лидером в Европе Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Польша наращивает военный потенциал и вскоре станет следующей сверхдержавой Европы. Ее расходы на оборону в два раза превысят траты других стран Евросоюза. «Варшава использует экономическую мощь, чтобы превратить страну в грозную боевую силу для защиты от русского волка у дверей. Расходы Польши на оборону будут более чем в два раза выше, чем у других крупных континентальных членов НАТО, Франции, Германии, Италии и Испании, и значительно выше, чем у Великобритании. Это означает, что вскоре Польша будет обладать самым большим и лучшим наземным боевым потенциалом среди всех европейских членов НАТО», — сообщается в публикации The Telegraph . Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов говорил URA.RU, что Польша статен лидеров Евросоюза, поскольку старая Европа не стравилась с новыми вызовами. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев считает, что Евросоюз может разрушиться из-за Польши, которая перестанет претендовать на постоянные «вливания» от сильных государств ЕС.

Польша наращивает военный потенциал и вскоре станет следующей сверхдержавой Европы. Ее расходы на оборону в два раза превысят траты других стран Евросоюза. «Варшава использует экономическую мощь, чтобы превратить страну в грозную боевую силу для защиты от русского волка у дверей. Расходы Польши на оборону будут более чем в два раза выше, чем у других крупных континентальных членов НАТО, Франции, Германии, Италии и Испании, и значительно выше, чем у Великобритании. Это означает, что вскоре Польша будет обладать самым большим и лучшим наземным боевым потенциалом среди всех европейских членов НАТО», — сообщается в публикации The Telegraph. Ранее гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов говорил URA.RU, что Польша статен лидеров Евросоюза, поскольку старая Европа не стравилась с новыми вызовами. Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев считает, что Евросоюз может разрушиться из-за Польши, которая перестанет претендовать на постоянные «вливания» от сильных государств ЕС.