07 мая 2023
06 мая 2023

В ХМАО 9 мая ограничат движение в городах и поселках. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарты. Сургут , регулировщик, гибдд
В городах ХМАО перекроют дороги в связи с празднованием Дня Победы Фото:

В муниципалитетах ХМАО в связи с празднованием Дня Победы планируется частичное ограничение автомобильного движения. Перекрытие улиц запланировано в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском районах, а также в Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске и Когалыме, сообщает окружная госавтоинспекция.

«Окружная госавтоинспекция информирует об ограничении движения в регионе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Убедительно просим водителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».

В Ханты-Мансийске с 9 до 19 часов 9 мая ограничат проезд по улице Ленина, в Югорске с 4 до 19 часов закроют для проезда улицы Железнодорожников и 40 лет, в Сургуте с 9 до 13 часов будет закрыто движение по улице Гагарина, от дома 24 до пересечения с улицей Энгельса. С подробной информацией можно ознакомится на фото ниже.

Ранее URA.RU рассказало об ограничении движения в Нижневартовске. В городе перекроют автомобильные дороги на трех участках.

Ограничение движения в Белоярском районе
Ограничение движения в Белоярском районе
Фото:
Участки ограничения движения в Березовском, Кондинском и Нижневартовском районах
Участки ограничения движения в Березовском, Кондинском и Нижневартовском районах
Фото:
Список перекрытия улиц в городах ХМАО
Список перекрытия улиц в городах ХМАО
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В муниципалитетах ХМАО в связи с празднованием Дня Победы планируется частичное ограничение автомобильного движения. Перекрытие улиц запланировано в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском районах, а также в Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске и Когалыме, сообщает окружная госавтоинспекция. «Окружная госавтоинспекция информирует об ограничении движения в регионе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Убедительно просим водителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». В Ханты-Мансийске с 9 до 19 часов 9 мая ограничат проезд по улице Ленина, в Югорске с 4 до 19 часов закроют для проезда улицы Железнодорожников и 40 лет, в Сургуте с 9 до 13 часов будет закрыто движение по улице Гагарина, от дома 24 до пересечения с улицей Энгельса. С подробной информацией можно ознакомится на фото ниже. Ранее URA.RU рассказало об ограничении движения в Нижневартовске. В городе перекроют автомобильные дороги на трех участках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...