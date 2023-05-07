В муниципалитетах ХМАО в связи с празднованием Дня Победы планируется частичное ограничение автомобильного движения. Перекрытие улиц запланировано в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском районах, а также в Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске и Когалыме, сообщает окружная госавтоинспекция.
«Окружная госавтоинспекция информирует об ограничении движения в регионе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Убедительно просим водителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры».
В Ханты-Мансийске с 9 до 19 часов 9 мая ограничат проезд по улице Ленина, в Югорске с 4 до 19 часов закроют для проезда улицы Железнодорожников и 40 лет, в Сургуте с 9 до 13 часов будет закрыто движение по улице Гагарина, от дома 24 до пересечения с улицей Энгельса. С подробной информацией можно ознакомится на фото ниже.
Ранее URA.RU рассказало об ограничении движения в Нижневартовске. В городе перекроют автомобильные дороги на трех участках.
Ограничение движения в Белоярском районе
Фото: telegram-канал «Госавтоинспекция Югры»
Участки ограничения движения в Березовском, Кондинском и Нижневартовском районах
В муниципалитетах ХМАО в связи с празднованием Дня Победы планируется частичное ограничение автомобильного движения. Перекрытие улиц запланировано в Белоярском, Березовском, Кондинском, Нижневартовском районах, а также в Урае, Сургуте, Ханты-Мансийске, Югорске и Когалыме, сообщает окружная госавтоинспекция. «Окружная госавтоинспекция информирует об ограничении движения в регионе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 78-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Убедительно просим водителей заблаговременно планировать маршруты поездок и выбирать пути объезда», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале «Госавтоинспекция Югры». В Ханты-Мансийске с 9 до 19 часов 9 мая ограничат проезд по улице Ленина, в Югорске с 4 до 19 часов закроют для проезда улицы Железнодорожников и 40 лет, в Сургуте с 9 до 13 часов будет закрыто движение по улице Гагарина, от дома 24 до пересечения с улицей Энгельса. С подробной информацией можно ознакомится на фото ниже. Ранее URA.RU рассказало об ограничении движения в Нижневартовске. В городе перекроют автомобильные дороги на трех участках.