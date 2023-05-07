07 мая 2023

Супруга челябинского губернатора представила патриотический клип. Видео

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Ирина Текслер на брифинге «Презентация проектов Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020». Челябинск, портрет, текслер ирина
Ирина Текслер написала сценарий к клипу на песню «Эй, ухнем» Фото:

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина представила патриотический клип на народную песню «Эй, ухнем». Видео она опубликовала в соцсетях.

«В Челябинской области объединились творческие коллективы и на добровольных началах сделали духоподъемный клип на любимую народную песню „Эй, ухнем“. В съемках приняли участие обычные люди — жители области, все герои в клипе — работники своей профессии, в флешмобе приняли участие жители всего Южного Урала!», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Съемки проходили на фоне монумента «Тыл-фронту» в Магнитогорске. Автором идеи и сценария является Ирина Текслер.

Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.

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Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина представила патриотический клип на народную песню «Эй, ухнем». Видео она опубликовала в соцсетях. «В Челябинской области объединились творческие коллективы и на добровольных началах сделали духоподъемный клип на любимую народную песню „Эй, ухнем“. В съемках приняли участие обычные люди — жители области, все герои в клипе — работники своей профессии, в флешмобе приняли участие жители всего Южного Урала!», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале. Съемки проходили на фоне монумента «Тыл-фронту» в Магнитогорске. Автором идеи и сценария является Ирина Текслер. Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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