Ирина Текслер написала сценарий к клипу на песню «Эй, ухнем» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина представила патриотический клип на народную песню «Эй, ухнем». Видео она опубликовала в соцсетях.

«В Челябинской области объединились творческие коллективы и на добровольных началах сделали духоподъемный клип на любимую народную песню „Эй, ухнем“. В съемках приняли участие обычные люди — жители области, все герои в клипе — работники своей профессии, в флешмобе приняли участие жители всего Южного Урала!», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.

Съемки проходили на фоне монумента «Тыл-фронту» в Магнитогорске. Автором идеи и сценария является Ирина Текслер.

Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.