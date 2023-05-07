Супруга челябинского губернатора Алексея Текслера Ирина представила патриотический клип на народную песню «Эй, ухнем». Видео она опубликовала в соцсетях.
«В Челябинской области объединились творческие коллективы и на добровольных началах сделали духоподъемный клип на любимую народную песню „Эй, ухнем“. В съемках приняли участие обычные люди — жители области, все герои в клипе — работники своей профессии, в флешмобе приняли участие жители всего Южного Урала!», — написала Ирина Текслер в своем telegram-канале.
Съемки проходили на фоне монумента «Тыл-фронту» в Магнитогорске. Автором идеи и сценария является Ирина Текслер.
Ранее супруга губернатора говорила, что ее проект носит социальный характер. На съемки ее вдохновил режиссер Мариинского театра Иркин Габитов.
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