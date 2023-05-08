В Рослесхозе дали прогноз, когда будут ликвидированы курганские пожары

В ближайшие дни получится локализовать и ликвидировать большую часть пожаров в Кургане. Такое заявление сделал глава Рослесхоза Иван Советников.
«Сдержанный оптимизм мы испытываем по поводу Кургана, где резко выросла группировка в первую очередь от коллег из МЧС России и наших специалистов. Мы в ближайшие дни ждем позитивной динамики», — пояснил Иван Советников в интервью, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Волна крупных пожаров охватила регион 7 мая. На следующий день часть природных пожаров удалось локализовать, в том числе три лесных пожара. По данным на 8 мая, в Курганской области с огнем боролись 1 290 спасателей и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России.
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