08 мая 2023

В Рослесхозе дали прогноз, когда будут ликвидированы курганские пожары

Глава Рослесхоза Советников: большую часть пожаров в Кургане потушат в ближайшие дни
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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, тушение, низовой пожар, пожарные в касках
Глава Рослесхоза отметил положительную динамку с пожароопасной обстановкой в регионе Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В ближайшие дни получится локализовать и ликвидировать большую часть пожаров в Кургане. Такое заявление сделал глава Рослесхоза Иван Советников.

«Сдержанный оптимизм мы испытываем по поводу Кургана, где резко выросла группировка в первую очередь от коллег из МЧС России и наших специалистов. Мы в ближайшие дни ждем позитивной динамики», — пояснил Иван Советников в интервью, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Волна крупных пожаров охватила регион 7 мая. На следующий день часть природных пожаров удалось локализовать, в том числе три лесных пожара. По данным на 8 мая, в Курганской области с огнем боролись 1 290 спасателей и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России.

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В ближайшие дни получится локализовать и ликвидировать большую часть пожаров в Кургане. Такое заявление сделал глава Рослесхоза Иван Советников. «Сдержанный оптимизм мы испытываем по поводу Кургана, где резко выросла группировка в первую очередь от коллег из МЧС России и наших специалистов. Мы в ближайшие дни ждем позитивной динамики», — пояснил Иван Советников в интервью, опубликованном в telegram-канале ведомства. Волна крупных пожаров охватила регион 7 мая. На следующий день часть природных пожаров удалось локализовать, в том числе три лесных пожара. По данным на 8 мая, в Курганской области с огнем боролись 1 290 спасателей и 332 единицы техники, включая авиацию МЧС России.
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