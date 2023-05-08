Кабинет Жукова находится в здании Центрального военного округа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские юнармейцы посетили кабинет Маршала Победы Георгия Жукова, расположенный в штабе Центрального военного округа. Мероприятие состоялось накануне празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Во время экскурсии по кабинету маршала юнармейцам рассказали о деятельности советского полководца не только военные годы, но и в послевоенный период. Особое внимание было акцентировано на том, что Жуков несколько лет служил на Урале», — сообщили на сайте Минобороны РФ.

Ребята увидели личные вещи Жукова, в том числе его китель, фуражки и книги. Экскурсию провели сотрудники военно-исторического зала «Музей боевой славы Урала» Окружного дома офицеров.

Ранее URA.RU сообщало о патриотической акции, которую провели свердловские юнармейцы. Ребята приняли участие в мероприятии «Верни герою имя», приуроченном к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.