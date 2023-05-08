В воздухе Екатеринбурга обнаружили превышение вредных веществ

В Екатеринбурге обнаружили превышение вредных веществ в воздухе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ранним утром в Екатеринбурге было зафиксировано превышение концентраций вредных веществ в воздухе. Превышение отметили по следующим химическим соединениям: по оксиду азота, диоксиду азота и диоксиду серы. Данную информацию опубликовали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

«По данным экологического мониторинга, в период с 6:00 до 8:00 утра в уральской столице зафиксировали превышение в воздухе разовых предельно допустимых концентраций вредных веществ. В настоящее время концентрация снизилась и находится в границах предельно допустимых значений», — сказано в сообщении профильного министерства.

Ранее URA.RI писало, что Екатеринбург утром 9 мая накрыло смогом. В связи с этим региональное ГУ МЧС выпустило памятку по защите от смога.