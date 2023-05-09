Челябинская область вышла на третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов

Челябинская область вышла третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.
«Челябинская область оказалась в числе лидеров по УрФО по числу выданных ипотечных займов. В области по состоянию на первое апреля было выдано 11 тысяч единиц ипотечных кредитов. На первом месте — Свердловская область, там было выдано 13,3 тысяч ипотечных займов», — отметили в ведомстве.
Также специалисты отметили, льготная ипотека существенно простимулировала спрос на жилье, что способствовало росту объемов строительства в Челябинской области. В 2022 году область перевыполнила планы по вводу жилья на 8,3%.
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