Челябинская область вышла на третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов

10 мая 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Льготная ипотека в Челябинской области простимулировала спрос на жилье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область вышла третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Челябинская область оказалась в числе лидеров по УрФО по числу выданных ипотечных займов. В области по состоянию на первое апреля было выдано 11 тысяч единиц ипотечных кредитов. На первом месте — Свердловская область, там было выдано 13,3 тысяч ипотечных займов», — отметили в ведомстве. Также специалисты отметили, льготная ипотека существенно простимулировала спрос на жилье, что способствовало росту объемов строительства в Челябинской области. В 2022 году область перевыполнила планы по вводу жилья на 8,3%.

Челябинская область вышла третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Челябинская область оказалась в числе лидеров по УрФО по числу выданных ипотечных займов. В области по состоянию на первое апреля было выдано 11 тысяч единиц ипотечных кредитов. На первом месте — Свердловская область, там было выдано 13,3 тысяч ипотечных займов», — отметили в ведомстве. Также специалисты отметили, льготная ипотека существенно простимулировала спрос на жилье, что способствовало росту объемов строительства в Челябинской области. В 2022 году область перевыполнила планы по вводу жилья на 8,3%.