09 мая 2023
08 мая 2023

Челябинская область вышла на третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов

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Льготная ипотека в Челябинской области простимулировала спрос на жилье Фото:

Челябинская область вышла третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП.

«Челябинская область оказалась в числе лидеров по УрФО по числу выданных ипотечных займов. В области по состоянию на первое апреля было выдано 11 тысяч единиц ипотечных кредитов. На первом месте — Свердловская область, там было выдано 13,3 тысяч ипотечных займов», — отметили в ведомстве.

Также специалисты отметили, льготная ипотека существенно простимулировала спрос на жилье, что способствовало росту объемов строительства в Челябинской области. В 2022 году область перевыполнила планы по вводу жилья на 8,3%.

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Челябинская область вышла третье место в УрФО по числу ипотечных кредитов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе КСП. «Челябинская область оказалась в числе лидеров по УрФО по числу выданных ипотечных займов. В области по состоянию на первое апреля было выдано 11 тысяч единиц ипотечных кредитов. На первом месте — Свердловская область, там было выдано 13,3 тысяч ипотечных займов», — отметили в ведомстве. Также специалисты отметили, льготная ипотека существенно простимулировала спрос на жилье, что способствовало росту объемов строительства в Челябинской области. В 2022 году область перевыполнила планы по вводу жилья на 8,3%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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