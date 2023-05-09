09 мая 2023

В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

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Разное. Курган, штормовое предупреждение, плохая погода, черные тучи
Штормовое предупреждение продлится с 11 по 13 мая Фото:
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Пожары в Свердловской области

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение с 11 по 13 мая 2023 года. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность.

«В Свердловской области на 11—13 мая продлено штормовое предупреждение. Сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале), на юге — чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Кроме этого, в области ночью 11—13 мая местами сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Регион находится в режиме повышенной готовности, так как здесь с 25 апреля огонь охватил тысячи гектаров земли.

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На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение с 11 по 13 мая 2023 года. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. «В Свердловской области на 11—13 мая продлено штормовое предупреждение. Сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале), на юге — чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Кроме этого, в области ночью 11—13 мая местами сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Регион находится в режиме повышенной готовности, так как здесь с 25 апреля огонь охватил тысячи гектаров земли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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