В Свердловской области продлено штормовое предупреждение

10 мая 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Штормовое предупреждение продлится с 11 по 13 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение с 11 по 13 мая 2023 года. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. «В Свердловской области на 11—13 мая продлено штормовое предупреждение. Сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале), на юге — чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Кроме этого, в области ночью 11—13 мая местами сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Регион находится в режиме повышенной готовности, так как здесь с 25 апреля огонь охватил тысячи гектаров земли.

На Среднем Урале продлено штормовое предупреждение с 11 по 13 мая 2023 года. В регионе сохраняется высокая пожарная опасность. «В Свердловской области на 11—13 мая продлено штормовое предупреждение. Сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале), на юге — чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале)», — сообщает telegram-канал «Не для протокола». Кроме этого, в области ночью 11—13 мая местами сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -5 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 17 метров в секунду. Регион находится в режиме повышенной готовности, так как здесь с 25 апреля огонь охватил тысячи гектаров земли.