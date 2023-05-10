Пермячка решила погасить кредит за счет несуществующего ребенка

Чтобы найти деньги на погашение кредита, пермячка решилась на мошенничество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми сообщила чиновникам, что родила ребенка дома, не обращаясь к медикам. Получив свидетельство о рождении, она средства материнского капитала перевела в счет оплаты кредита. Однако, как выяснилось, женщина никого не рожала, рассказали в Индустриальном районном суде Перми.

«Подсудимая сообщила в органы ЗАГС ложные сведения о факте рождения ребенка вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи. Получив свидетельство о рождении, обвиняемая получила государственный сертификат на МСК. 466 617 рублей на основании государственного сертификата были перечислены в счет денежного займа», — сообщается на сайте суда.

В итоге женщину признали виновной в мошенничестве. Суд назначил в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.