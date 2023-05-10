В Сургуте запретили посещать районы, обработанные от клещей

11 мая 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Обработанные от клещей территории нельзя посещать три дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) порекомендовали жителям города в течение трех дней не посещать общественные места, которые обрабатывают средствами от клещей. В telegram-канале администрации муниципалитета указано, что в первую очередь будут обрабатывать парки, скверы и городские кладбища. «В Сургуте запланирован к проведению первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ. В течение трех дней с момента обработки сургутянам стоит воздержаться от посещения обработанных территорий», — указано в публикации. В списке районов, которые будут опрыскивать противоклещевыми средствами, — более 70 пунктов: городская площадь, все парки и скверы города, городские кладбища, территории, прилегающие к муниципальным учреждениям, кварталы садово-огороднических товариществ и объединений. Первый этап обработки будет проходить с 11 по 20 мая, через месяц специалисты проведут повторную дезинсекцию, а через 30-45 дней общественные территории обработают в тертий раз. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте жители обнаружили первых клещей. Горожанин поймал одного из них на своей собаке.

Власти Сургута (ХМАО) порекомендовали жителям города в течение трех дней не посещать общественные места, которые обрабатывают средствами от клещей. В telegram-канале администрации муниципалитета указано, что в первую очередь будут обрабатывать парки, скверы и городские кладбища. «В Сургуте запланирован к проведению первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ. В течение трех дней с момента обработки сургутянам стоит воздержаться от посещения обработанных территорий», — указано в публикации. В списке районов, которые будут опрыскивать противоклещевыми средствами, — более 70 пунктов: городская площадь, все парки и скверы города, городские кладбища, территории, прилегающие к муниципальным учреждениям, кварталы садово-огороднических товариществ и объединений. Первый этап обработки будет проходить с 11 по 20 мая, через месяц специалисты проведут повторную дезинсекцию, а через 30-45 дней общественные территории обработают в тертий раз. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте жители обнаружили первых клещей. Горожанин поймал одного из них на своей собаке.