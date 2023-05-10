10 мая 2023

В Сургуте запретили посещать районы, обработанные от клещей

© Служба новостей «URA.RU»
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Акарицидная (от клещей) обработка территории Успенского кладбища. Челябинск, акарицидная обработка, успенское кладбище, кладбище
Обработанные от клещей территории нельзя посещать три дня Фото:

Власти Сургута (ХМАО) порекомендовали жителям города в течение трех дней не посещать общественные места, которые обрабатывают средствами от клещей. В telegram-канале администрации муниципалитета указано, что в первую очередь будут обрабатывать парки, скверы и городские кладбища.

«В Сургуте запланирован к проведению первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ. В течение трех дней с момента обработки сургутянам стоит воздержаться от посещения обработанных территорий», — указано в публикации.

В списке районов, которые будут опрыскивать противоклещевыми средствами, — более 70 пунктов: городская площадь, все парки и скверы города, городские кладбища, территории, прилегающие к муниципальным учреждениям, кварталы садово-огороднических товариществ и объединений. Первый этап обработки будет проходить с 11 по 20 мая, через месяц специалисты проведут повторную дезинсекцию, а через 30-45 дней общественные территории обработают в тертий раз.

Ранее URA.RU писало, что в Сургуте жители обнаружили первых клещей. Горожанин поймал одного из них на своей собаке.

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Власти Сургута (ХМАО) порекомендовали жителям города в течение трех дней не посещать общественные места, которые обрабатывают средствами от клещей. В telegram-канале администрации муниципалитета указано, что в первую очередь будут обрабатывать парки, скверы и городские кладбища. «В Сургуте запланирован к проведению первый этап противоклещевой обработки территорий общего пользования и городских кладбищ. В течение трех дней с момента обработки сургутянам стоит воздержаться от посещения обработанных территорий», — указано в публикации. В списке районов, которые будут опрыскивать противоклещевыми средствами, — более 70 пунктов: городская площадь, все парки и скверы города, городские кладбища, территории, прилегающие к муниципальным учреждениям, кварталы садово-огороднических товариществ и объединений. Первый этап обработки будет проходить с 11 по 20 мая, через месяц специалисты проведут повторную дезинсекцию, а через 30-45 дней общественные территории обработают в тертий раз. Ранее URA.RU писало, что в Сургуте жители обнаружили первых клещей. Горожанин поймал одного из них на своей собаке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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