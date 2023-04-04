04 апреля 2023

В ХМАО появились первые клещи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Сургута, клещи, объявление
Горожанин поймал клеща на своей собаке Фото:

В Сургуте жители обнаружили первых клещей, которые появились этой весной. Горожанин поймал одного из них на своей собаке и поделился фото. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра»

«Добрый день. Уже проснулись клещи. Поймал на собакe. Сургут», — говорится в публикации. К посту сургутянин прикрепил фото паукообразного.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как защититься от клещевых инфекций. Эпидемиолог объяснила, что перед посещением лесопарковых зон нужно ставить прививку от клещевого вирусного энцефалита. Она содержит репеллент — природное вещество, применяемое для отпугивания членистоногих.

По словам сургутянина, он поймал клеща на своей собаке
По словам сургутянина, он поймал клеща на своей собаке
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Сургуте жители обнаружили первых клещей, которые появились этой весной. Горожанин поймал одного из них на своей собаке и поделился фото. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра» «Добрый день. Уже проснулись клещи. Поймал на собакe. Сургут», — говорится в публикации. К посту сургутянин прикрепил фото паукообразного. Ранее URA.RU рассказывало о том, как защититься от клещевых инфекций. Эпидемиолог объяснила, что перед посещением лесопарковых зон нужно ставить прививку от клещевого вирусного энцефалита. Она содержит репеллент — природное вещество, применяемое для отпугивания членистоногих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...