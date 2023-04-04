Горожанин поймал клеща на своей собаке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте жители обнаружили первых клещей, которые появились этой весной. Горожанин поймал одного из них на своей собаке и поделился фото. Об этом сообщили в telegram-канале «ЧП ХМАО Югра»

«Добрый день. Уже проснулись клещи. Поймал на собакe. Сургут», — говорится в публикации. К посту сургутянин прикрепил фото паукообразного.

Ранее URA.RU рассказывало о том, как защититься от клещевых инфекций. Эпидемиолог объяснила, что перед посещением лесопарковых зон нужно ставить прививку от клещевого вирусного энцефалита. Она содержит репеллент — природное вещество, применяемое для отпугивания членистоногих.