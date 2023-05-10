10 мая 2023

Пермяков будут судить за хищение субсидий из краевого бюджета

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, обвинение, преступление, правосудие, статья, суд
Пермяков будут судить за хищение 1,7 млн рублей Фото:

В Перми владельца одного из спортивных клубов и тренера будут судить по статье о мошенничестве. Их обвиняют в хищении 1,7 млн рублей субсидий из краевого бюджета, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Обвиняемые, один из которых являлся владельцем спортивного клуба, а другой инструктором тренажерного зала, вступив между собой сговор, похитили свыше 1,7 млн рублей, выделенных из регионального бюджета», — говорится на сайте. Деньгами пермяки распорядились по своему усмотрению.

Обвиняемые, по версии следствия, предоставили подложные документы в министерства физкультуры и спорта края для получения субсидии. Пермякам выделили средства в рамках проекта «Студенческий спортивный клуб» по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Бюджетные деньги владелец клуба и тренер получали в течение года.

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В Перми владельца одного из спортивных клубов и тренера будут судить по статье о мошенничестве. Их обвиняют в хищении 1,7 млн рублей субсидий из краевого бюджета, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Обвиняемые, один из которых являлся владельцем спортивного клуба, а другой инструктором тренажерного зала, вступив между собой сговор, похитили свыше 1,7 млн рублей, выделенных из регионального бюджета», — говорится на сайте. Деньгами пермяки распорядились по своему усмотрению. Обвиняемые, по версии следствия, предоставили подложные документы в министерства физкультуры и спорта края для получения субсидии. Пермякам выделили средства в рамках проекта «Студенческий спортивный клуб» по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта». Бюджетные деньги владелец клуба и тренер получали в течение года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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