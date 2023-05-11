11 мая 2023

Рогов сообщил об эвакуации жителей с прифронтовых территорий Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беженцы из Мариуполя в Безыменном. ДНР, эвакуация, беженцы, пункт временного размещения, катастрофа, гуманитарная
Эвакуация будет носить временный характер Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Была объявлена эвакуация людей, живущих близко к линии соприкосновения территорий Запорожской области. Такое заявление сделал врио губернатор Евгений Балицким 5 мая, его слова передает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В преддверии так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) мы должны сделать все, чтобы максимально обеспечить безопасность местным жителям. Людей вывозят на несколько недель для понимания ситуации на фронте», — передают слова Рогова «Ведомости». Он уточнил, что все до единого смогут вернуться домой до дня голосования 10 сентября.

Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей. После сообщили, что жители Запорожской области, которых временно перемещают от линии фронта, будут отправлены в Бердянск. Кроме того, они получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Была объявлена эвакуация людей, живущих близко к линии соприкосновения территорий Запорожской области. Такое заявление сделал врио губернатор Евгений Балицким 5 мая, его слова передает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В преддверии так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) мы должны сделать все, чтобы максимально обеспечить безопасность местным жителям. Людей вывозят на несколько недель для понимания ситуации на фронте», — передают слова Рогова «Ведомости». Он уточнил, что все до единого смогут вернуться домой до дня голосования 10 сентября. Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей. После сообщили, что жители Запорожской области, которых временно перемещают от линии фронта, будут отправлены в Бердянск. Кроме того, они получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...