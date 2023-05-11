Рогов сообщил об эвакуации жителей с прифронтовых территорий Запорожской области

12 мая 2023 в 05:25 Размер текста - 17 +

Эвакуация будет носить временный характер Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Была объявлена эвакуация людей, живущих близко к линии соприкосновения территорий Запорожской области. Такое заявление сделал врио губернатор Евгений Балицким 5 мая, его слова передает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В преддверии так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) мы должны сделать все, чтобы максимально обеспечить безопасность местным жителям. Людей вывозят на несколько недель для понимания ситуации на фронте», — передают слова Рогова «Ведомости». Он уточнил, что все до единого смогут вернуться домой до дня голосования 10 сентября. Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей. После сообщили, что жители Запорожской области, которых временно перемещают от линии фронта, будут отправлены в Бердянск. Кроме того, они получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

Была объявлена эвакуация людей, живущих близко к линии соприкосновения территорий Запорожской области. Такое заявление сделал врио губернатор Евгений Балицким 5 мая, его слова передает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В преддверии так называемого контрнаступления вооруженных сил Украины (ВСУ) мы должны сделать все, чтобы максимально обеспечить безопасность местным жителям. Людей вывозят на несколько недель для понимания ситуации на фронте», — передают слова Рогова «Ведомости». Он уточнил, что все до единого смогут вернуться домой до дня голосования 10 сентября. Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей. После сообщили, что жители Запорожской области, которых временно перемещают от линии фронта, будут отправлены в Бердянск. Кроме того, они получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.