В Запорожье раскрыли подробности вывоза жителей от линии фронта

Врио главы Запорожья Балицкий: мирных жителей временно перемещают в Бердянск

08 мая 2023 в 20:26 Размер текста - 17 +

На данный момент было перевезено около трех тысяч человек, сказал Евгений Балицкий Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Запорожской области, которых временно перемещают от линии фронта, будут отправлены в Бердянск. Кроме того, они получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «С 30-километровой зоны на линии боевого столкновения из городов и районов, приняли решение о добровольном перемещении граждан на юг Запорожской области. Мы перемещаем их в Бердянск, в основном на косу, где есть базы отдыха и лагеря», — сказал Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24». Врио губернатора отметил, что эти граждане получат выплаты по 10 тысяч рублей. Также Балицкий сообщил, что на данный момент было перемещено уже порядка трех тысяч человек. Из них около 300 граждан — пациенты психоневрологических диспансеров и детских домов. По его словам, довольно много человек желают самостоятельно выехать в Крым. «В большей степени люди перемешаются туда, куда мы указываем. Там даем кров, средства», — подытожил Балицкий. Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей.

Жители Запорожской области, которых временно перемещают от линии фронта, будут отправлены в Бердянск. Кроме того, они получат выплаты по 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «С 30-километровой зоны на линии боевого столкновения из городов и районов, приняли решение о добровольном перемещении граждан на юг Запорожской области. Мы перемещаем их в Бердянск, в основном на косу, где есть базы отдыха и лагеря», — сказал Евгений Балицкий в эфире телеканала «Крым 24». Врио губернатора отметил, что эти граждане получат выплаты по 10 тысяч рублей. Также Балицкий сообщил, что на данный момент было перемещено уже порядка трех тысяч человек. Из них около 300 граждан — пациенты психоневрологических диспансеров и детских домов. По его словам, довольно много человек желают самостоятельно выехать в Крым. «В большей степени люди перемешаются туда, куда мы указываем. Там даем кров, средства», — подытожил Балицкий. Ранее стало известно, что из-за участившихся обстрелов ВСУ было принято решение временно перевезти граждан Запорожья с линии боевого соприкосновения вглубь региона. Балицкий назвал такую меру необходимой для защиты мирного населения, в особенности детей.