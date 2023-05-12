12 мая 2023
11 мая 2023

В ХМАО провайдер оставит жителей без интернета на время проведения работ. Фото

В Нижневартовском районе ХМАО для абонентов АО «Северсвязь» будет ограничен доступ в интернет
© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовском районе интернет-провайдер «Северсвязь» проведет профилактические работы Фото:

В Нижневартовске и Излучинске абоненты АО «Северсвязь» могут испытывать перебои с доступом в интернет и отключением кабельного телевидения из-за технических работ, которые начнутся 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-провайдера.

«В связи с техническими работами 13 мая, с трех часов ночи и до окончания работ возможны перебои доступа к сети интернет в Излучинске и старой части Нижневартовска. Также в старой части Нижневартовска будет полностью отключено кабельное телевидение», — сообщает пресс-служба АО «Северсвязь» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало о глобальном сбое в работе крупного сотового оператора. Абоненты МТС остались без связи и интернета 28 октября 2019 года.

Абонентов АО «Северсвязь» предупредили о перебоях сети интернет
Абонентов АО «Северсвязь» предупредили о перебоях сети интернет
Фото:

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В Нижневартовске и Излучинске абоненты АО «Северсвязь» могут испытывать перебои с доступом в интернет и отключением кабельного телевидения из-за технических работ, которые начнутся 13 мая. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-провайдера. «В связи с техническими работами 13 мая, с трех часов ночи и до окончания работ возможны перебои доступа к сети интернет в Излучинске и старой части Нижневартовска. Также в старой части Нижневартовска будет полностью отключено кабельное телевидение», — сообщает пресс-служба АО «Северсвязь» в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». Ранее URA.RU рассказывало о глобальном сбое в работе крупного сотового оператора. Абоненты МТС остались без связи и интернета 28 октября 2019 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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