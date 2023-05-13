«Известия»: Киев выдал за «перехваченную» ракету «Кинжал» неопознанный объект

13 мая 2023 в 10:55 Размер текста - 17 +

Киев предъявил части другой ракеты, выдав их за «Кинжал» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Противовоздушная оборона Украины не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал» за время проведения специальной военной операции. Об этом рассказали источник Минобороны РФ. «За все время проведения СВО украинская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты „Кинжал“. Более того, большинство пусков этих изделий вообще не было обнаружено средствами наблюдения украинских военных и НАТО», — поделился с «Известиями» собеседник из Министерства обороны РФ. В беседе с изданием источник добавил, что часть предъявленных Киевом обломков — это действительно остатки ракет, но не «Кинжалов». «Более того, судя по их внешнему виду, все ракеты не были сбиты, а сработали штатно», — сообщил собеседник. Специалисты также отметили, что продемонстрированные остатки ракет больше напоминают не остроносую форму гиперзвуковой ракеты, а артиллерийский снаряд для орудий времен Первой мировой войны. Доподлинно не известно какую боевую часть продемонстрировали украинцы. Ранее URA.RU сообщало о заявлениях Киева о якобы сбитой российской гиперзвуковой ракете «Кинжал». В Минобороны РФ объяснили, что это невозможно по причине тактико-технических характеристик, не позволяющих украинским ПВО противостоять «Кинжалам».

Противовоздушная оборона Украины не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал» за время проведения специальной военной операции. Об этом рассказали источник Минобороны РФ. «За все время проведения СВО украинская ПВО не смогла перехватить ни одной ракеты „Кинжал“. Более того, большинство пусков этих изделий вообще не было обнаружено средствами наблюдения украинских военных и НАТО», — поделился с «Известиями» собеседник из Министерства обороны РФ. В беседе с изданием источник добавил, что часть предъявленных Киевом обломков — это действительно остатки ракет, но не «Кинжалов». «Более того, судя по их внешнему виду, все ракеты не были сбиты, а сработали штатно», — сообщил собеседник. Специалисты также отметили, что продемонстрированные остатки ракет больше напоминают не остроносую форму гиперзвуковой ракеты, а артиллерийский снаряд для орудий времен Первой мировой войны. Доподлинно не известно какую боевую часть продемонстрировали украинцы. Ранее URA.RU сообщало о заявлениях Киева о якобы сбитой российской гиперзвуковой ракете «Кинжал». В Минобороны РФ объяснили, что это невозможно по причине тактико-технических характеристик, не позволяющих украинским ПВО противостоять «Кинжалам».