12 мая 2023
11 мая 2023

Чиновник из Перми занял новую должность в ХМАО

Бывший вице-премьер Прикамья Григорий Невоструев возглавил компанию в ХМАО
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Послание губернатора Пермского края. Пермь, депутат, совещание, чиновник, портфель, бизнесмен, должность, назначение
Григорий Невоструев возглавил АО «Ипотечное агентство Югры» Фото:

Бывший вице-премьер Прикамья Григорий Невоструев возглавил АО «Ипотечное агентство Югры». Запись о назначении на должность гендиректора, по данным «СПАРК-Интерфакс», была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11 мая.

«Григорий Невоструев возглавил АО „Ипотечное агентство Югры“. Запись о назначении гендиректором компании внесена в ЕГРЮЛ 11 мая», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс».

До новой должности Невоструев был директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса в ХМАО. В правительстве Пермского края он работал с августа 2020 года по июнь 2021-го и курировал развитие инфраструктуры.

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Бывший вице-премьер Прикамья Григорий Невоструев возглавил АО «Ипотечное агентство Югры». Запись о назначении на должность гендиректора, по данным «СПАРК-Интерфакс», была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11 мая. «Григорий Невоструев возглавил АО „Ипотечное агентство Югры“. Запись о назначении гендиректором компании внесена в ЕГРЮЛ 11 мая», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс». До новой должности Невоструев был директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса в ХМАО. В правительстве Пермского края он работал с августа 2020 года по июнь 2021-го и курировал развитие инфраструктуры.
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