Чиновник из Перми занял новую должность в ХМАО

Бывший вице-премьер Прикамья Григорий Невоструев возглавил АО «Ипотечное агентство Югры». Запись о назначении на должность гендиректора, по данным «СПАРК-Интерфакс», была внесена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 11 мая.
«Григорий Невоструев возглавил АО „Ипотечное агентство Югры“. Запись о назначении гендиректором компании внесена в ЕГРЮЛ 11 мая», — сообщает «Коммерсант-Прикамье», ссылаясь на данные «СПАРК-Интерфакс».
До новой должности Невоструев был директором департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса в ХМАО. В правительстве Пермского края он работал с августа 2020 года по июнь 2021-го и курировал развитие инфраструктуры.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.