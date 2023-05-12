«Уральский Халк» победил топ-бойца из Беларуси. Фото, видео 13 мая 2023 в 21:53 Размер текста - 17 + Иван Штырков (на фото) победил Петра Романкевича в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге прошел турнир топ-бойцов по правилам ММА и кикбоксинга. В главном бою вечера одержал победу «Уральский Халк» (Иван Штырков) против спортсмена из Беларуси Петра Романкевича. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В рамках организованного турнира от RCC MMA прошли 11 боев по правилам кикбоксинга и ММА. В дополнительном раунде главного спарринга Иван Штырков по прозвищу „Уральский Халк“ выиграл у спортсмена из Минска Петра Романкевича», — передает корреспондент агентства. Для Ивана Штыркова бой в рамках кикбоксинга стал дебютным. Мероприятие прошло в стиле фильма «Матрица», гостем которого стал боец Петр Ян. Болельщики раскупили все билеты на турнир. Ранее URA.RU сообщало, что «Лысый хищник» Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова, более известного как «Уральский Халк». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU В Екатеринбурге прошел турнир топ-бойцов по правилам ММА и кикбоксинга. В главном бою вечера одержал победу «Уральский Халк» (Иван Штырков) против спортсмена из Беларуси Петра Романкевича. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «В рамках организованного турнира от RCC MMA прошли 11 боев по правилам кикбоксинга и ММА. В дополнительном раунде главного спарринга Иван Штырков по прозвищу „Уральский Халк“ выиграл у спортсмена из Минска Петра Романкевича», — передает корреспондент агентства. Для Ивана Штыркова бой в рамках кикбоксинга стал дебютным. Мероприятие прошло в стиле фильма «Матрица», гостем которого стал боец Петр Ян. Болельщики раскупили все билеты на турнир. Ранее URA.RU сообщало, что «Лысый хищник» Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова, более известного как «Уральский Халк». Поединок прошел 7 марта в Дворце игровых видов спорта (ДИВС) в Екатеринбурге. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям